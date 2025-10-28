Orbán BalázsnyugdíjrendszerMagyar Péter

Íme, ez a Tisza nyugdíjcsökkentési programja!

Orbán Balázs legújabb videójában bemutatta, mit gondolnak a nyugdíjrendszerről a Tisza Párt szakértői, mit változtatnának meg, és mit törölnének el, ha megnyernék a választást.

2025. 10. 28.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója közösségi oldalán osztott meg egy videót arról, hogy mit gondolnak a Tisza Párt szakértői a jelenlegi nyugdíjrendszerről, és hogyan változtatnák azt meg egy esetleges kormányváltáskor. 

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Tarr Zoltán, a párt alelnöke például úgy látja, a jelenlegi nyugdíjrendszert nem feltétlenül kell fenntartani. 

Simonovits András, a Tisza Párt tanácsadója szerint a nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene.

 Az ATV műsorában már azt mondta, hogy lehet gondolkodni reformokon, de a választások előtt ezeket nem kell részletezni. „Először nyerjük meg a választást” – mondta. A tanácsadó egyébként 10-20 százalékkal megadóztatná a nyugdíjakat, és megszűntetné a Nők40 programot. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


