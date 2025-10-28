Íme, ez a Tisza nyugdíjcsökkentési programja!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója közösségi oldalán osztott meg egy videót arról, hogy mit gondolnak a Tisza Párt szakértői a jelenlegi nyugdíjrendszerről, és hogyan változtatnák azt meg egy esetleges kormányváltáskor.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Tarr Zoltán, a párt alelnöke például úgy látja, a jelenlegi nyugdíjrendszert nem feltétlenül kell fenntartani.

Simonovits András, a Tisza Párt tanácsadója szerint a nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene.

Az ATV műsorában már azt mondta, hogy lehet gondolkodni reformokon, de a választások előtt ezeket nem kell részletezni. „Először nyerjük meg a választást” – mondta. A tanácsadó egyébként 10-20 százalékkal megadóztatná a nyugdíjakat, és megszűntetné a Nők40 programot.