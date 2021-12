Több tízezren tüntettek Európa nagyvárosaiban a korlátozások ellen

Tüntetők tízezrei gyűltek össze több európai nagyvárosban szombaton, hogy a koronavírus megfékezésére szolgáló korlátozások ellen tiltakozzanak.

Bécs utcáin mintegy negyvenezren vonultak végig, a szigorú szabályok ellenzői az előző két hétvégén szintén demonstráltak.

Ausztria a múlt hónapban teljes zárlatot vezetett be, amely a meghosszabbítása után immár összesen húsz napig tart, illetve a szomszédos ország az első a világon, amely kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást februártól.

Az elégedetlen bécsi tömeg transzparensein szombaton olyan feliratok voltak olvashatók, mint hogy „Én magam fogok dönteni!”, illetve „Új választásokat!” – ez utóbbi arra utal, hogy az elmúlt időszakban politikai zűrzavar alakult ki a kormánypártban, és két hónap alatt már az ország harmadik kancellárját nevezik ki Karl Nehammer személyében.

– Azért vagyok itt, mert ellenzem a kötelező védőoltásokat. Az emberi jogok megsértését meg kell állítani! – mondta egy tüntető a Reuters hírügynökségnek.

A feldühödött tüntetők és a rendőrök között füstgránátok is robbantak. Az osztrák főváros különböző helyszíneire mintegy 1200 rendőrt vezényeltek ki.

A hollandiai Utrecht városában szintén több ezren demonstráltak a múlt hétvégén bevezetett országos szigorítások ellen. Ahogyan lapunk is megírta: az új rendelkezések értelmében a vendéglátóegységeknek és a nem alapvető árucikkeket forgalmazó boltoknak délután öt órától reggel ötig zárva kell tartaniuk, továbbá zárt tereken ismét kötelező a maszk viselése.

Mindeközben Frankfurtban és Berlinben is feloszlatta a rendőrség a tömeges tüntetéseket, mivel azok megsértették a maszkviselési és a távolságtartási szabályozásokat. A két német nagyvárosban több száz koronavírus-tagadó csoportosult, akik erőszakosan követelték a járvány miatt bevezetett szabályok visszavonását.

A német főváros egyik központi negyedében, Friedrichshainban a rendőrség adatai szerint nagyjából ötszázan gyűltek össze a nem engedélyezett tüntetésen. A demonstrálók több újságírót is megtámadtak. Egyiküktől, aki mobiltelefonjával filmezte az illegális demonstrációt, elvették a készüléket, ám az újságírónak sikerült visszaszereznie. A feltételezett elkövetőnek rablási kísérlet miatt kell felelnie – közölte az MTI.

Németország a múlt héten a kiskereskedelemből is kitiltotta az oltatlanokat, akik így kizárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be. Berlin – Bécs nyomdokaiba lépve – az oltási kötelezettség bevezetését is fontolgatja, ugyanúgy jövő februártól.