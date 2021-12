Törvényjavaslat készül a félretájékoztatás ellen New Yorkban

Egy új törvényjavaslat értelmében felelősségre lehetne vonni a nagy, közösségi médiával foglalkozó techcégeket

– írja a The New York Post konzervatív napilap New York állam javaslatáról. A dokumentum előterjesztői szerint ezek a vállalatok félretájékoztatják az embereket, és „olyan jogellenes tartalmakért felelősek, amelyek másoknak árthatnak”, például az étkezési zavarok reklámozásáért a tinédzserek körében. A tervezet Brad Hoylman, New York szenátorának a támogatásával azért született meg, mert a törvényhozók országszerte próbálnak megoldást találni a Facebooknak és az Instagramnak tulajdonított károk orvoslására, amelyeket Frances Haugen tárt a nyilvánosság elé év elején. A volt Facebook-alkalmazott, aki egyébként egyben az álhírek kezeléséért felelős csapat munkatársa is volt, titkos belső dokumentumokat szivárogtatott ki a techcég működéséről a Wall Street Journal amerikai napilapnak. Később tanúvallomást tett az amerikai törvényhozók előtt a szenátus kereskedelmi, tudományos és közlekedési bizottságának meghallgatásán a Capitoliumban, ahol kifejtette, hogy a Facebook és a tulajdonában lévő platformok ártanak a gyerekeknek, és elősegítik a társadalom polarizációját az Egyesült Államokban, a cég vezetői pedig nem hajlandók változtatni, mert fontosabbnak tartják a nyereségüket a biztonsággal szemben, a nő kongresszusi fellépést is sürgetett ellenük.

– Valós megoldásokra van szükségünk az online felületen terjedő álhírek és a gyűlöletbeszéd növekvő problémái kapcsán. Nem elég, ha felemeljük a kezünket és azt mondjuk, hogy semmit sem lehet tenni. Az emberek élete mindennap veszélyben van, és senkit sem vonnak felelősségre

– mondta Hoylman a törvényjavaslat előterjesztésekor. A jogszabály lehetővé teszi többek között magánszemélyeknek is, hogy pert indítsanak a nagy cégek ellen azért, amiért azok „tudatosan vagy meggondolatlanul” hozzájárultak a félretájékoztatásokhoz, például a koronavírus elleni vakcináról szóló álhírekhez. Korábban felháborodást váltott ki a metaverzum (korábban Facebook) egyik vezetőjének kijelentése, aki a felhasználókat hibáztatja az álhírek közösségi platformon való terjesztéséért. Andrew Bosworth, aki jelenleg a Meta kiterjesztett és virtuális valóságért felelős alelnöke, azt mondta, az emberek hibája, hogy úgy döntenek, hisznek vagy nem hisznek egy dologban – valamint abban, hogy mit osztanak meg –, ami szerinte valószínűleg elősegíti az álhírek online terjedését.

A technológiai témákban jártas jogi szakértők úgy nyilatkoztak a The New York Postnak, hogy a fent említett törvényjavaslat komoly alkotmányos aggályokat vet fel, és szinte biztosan hatályon kívül helyezik a bíróságon. David Greene, az Electronic Frontier Foundation, egy digitális adatvédelemmel foglalkozó, nonprofit szervezet jogi igazgatója szerint „nagyon nehéz” meghatározni, hogy milyen tartalom számít a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, a közegészségügyi útmutatás ugyanis nagyon gyorsan, szinte napról-napra változik.

Borítókép: Instagram, illusztráció (Forrás: PEXELS)