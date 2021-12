Ukrajna volt Putyin és Biden tárgyalásának fő témája

– Nem kell Oroszországra áthárítani a felelősséget az Ukrajna körüli helyzet kiéleződéséért, a NATO veszélyes kísérleteket tesz az ukrán terület birtokbavételére – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai hivatali partnerével, Joe Bidennel folytatott keddi megbeszélése során a Kreml sajtóosztályának tájékoztatása szerint. Az orosz elnöki hivatal szerint a videókonferencia formájában megtartott tárgyaláson az ukrán belső válság témája dominált, valamint az, hogy 2015 óta nem történt haladás a békés rendezés alternatíva nélküli alapjául szolgáló minszki megállapodások teljesítése ügyében.

Putyin a videókonferencián komoly aggodalmának adott hangot Kijevnek a Donyec-medence elleni provokatív akciói miatt, és konkrét példákkal illusztrálta az ukrán vezetés destruktív politikáját, amely szerinte a minszki megállapodások és a „normandiai formátumban” (Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország között) elért megállapodások teljes lebontására irányul.

A Kreml szerint Biden a maga részéről az ukrán határhoz közeli orosz csapatmozgás szerinte fenyegető jellegére helyezte a hangsúlyt, és ismertette azokat a szankciós intézkedéseket, amelyeket az Egyesült Államok és szövetségesei hajlandóak lennének meghozni a helyzet további eszkalációja esetén. Válaszában Putyin közölte Bidennel: nem kell Oroszországra áthárítani a felelősséget, a NATO veszélyes kísérleteket tesz az ukrán terület birtokbavételére, és növeli katonai potenciálját az orosz határok közelében.

Ezért, mint mondta, Oroszország komolyan érdekelt abban, hogy hiteles, jogilag rögzített garanciákat kapjon, amelyek kizárják a NATO keleti terjeszkedését és azt, hogy az Oroszországgal határos országokban támadó fegyverrendszereket helyezzenek el. Moszkva szerint a két vezető megállapodott abban, hogy képviselőit megbízza az ezekről az érzékeny kérdésekről folytatandó tárgyszerű megbeszélésekkel.

– Ukrajna támogatja Biden Putyinhoz intézett felhívását, hogy Moszkva térjen vissza a diplomáciai eszközökhöz, és biztosítsa a feszültség enyhítését a térségben – mondta Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója kedden.

„Továbbra is együttműködünk az amerikai féllel, hogy Ukrajna érdekében konkrét eredményeket érjünk el. Hálásak vagyunk Biden elnöknek Ukrajna szuverenitása és területi integritása melletti megingathatatlan támogatásáért, valamint egyértelmű erőfeszítéseiért, amelyeket a különböző országok egyesítésére tett a nemzetközi jog védelme és térségünk stabilitása érdekében” – jelentette ki Podoljak az Interfax-Ukrajina hírügynökséghez eljuttatott kommentárjában. Megjegyezte, hogy a Biden és Putyin közötti megbeszélésen elhangzottak nem hoztak szenzációt. Szerinte ez inkább volt egyfajta „időközi elemzés arról, hogy mi történik a globális napirenden belül, ami az Egyesült Államokat, Amerika szövetségeseit és partnereit érinti”. A két elnök videómegbeszélése után Biden, Boris Johnson brit és Mario Draghi olasz kormányfők, Emmanuel Macron francia elnök, valamint Angela Merkel távozó német kancellár is egyeztettek. A londoni miniszterelnöki hivatal közölte, a nyugati hatalmak egyetértettek abban, hogy párbeszéddel kell enyhíteni az orosz–ukrán feszültséget. Az öt nyugati vezető Johnson hivatalának illetékese szerint kiemelte annak fontosságát, hogy Oroszország hagyjon fel Ukrajnát fenyegető magatartásával. Biden, Johnson, Draghi, Macron és Merkel megállapodott arról is, hogy országaik szoros kapcsolatban maradnak, és egyeztetik hozzáállásukat ehhez a kérdéshez.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (j) videókonferencia keretében folytat megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (a kijelzőn) a washingtoni Fehér Házban 2021. december 7-én. (Fotó: MTI/AP/Adam Schultz)