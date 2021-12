Ursula von der Leyen: Meg kell vitatnunk a kötelező oltás ügyét

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke ma Brüsszelben tett rövid bejelentést a koronavírus-helyzetről, miközben az uniós bizottság ajánlásokat is közzétett a súlyosbodó járványügyi mutatók kapcsán. A német politikusnő beszámolóját azzal kezdte, hogy két-három hetet még bizonyosan várnunk kell, mire a járványügyi szakemberek felderítik az újabb mutáns, az omikron valamennyi sajátosságát – például azt, hogy milyen gyorsasággal tud terjedni a társadalomban. – Azt viszont már most kijelenthetjük, hogy a teljes átoltottság, a harmadik oltás a jelenleg rendelkezésre álló, legbiztosabb védelem – mondta a bizottsági elnök,

mindenkit arra biztatva, hogy vegye fel a harmadik oltást.

A sajtóértekezleten szóba került, hogy az EU-ban egyre több ország dönt a kötelező oltás mellett, azt legutóbb Görögország írta elő a hatvan év felettieknek. Olaf Scholz, Németország következő kancellárja is az általános oltási kötelezettség bevezetéséről beszélt a napokban. Ursula von der Leyen az erről szóló felvetést részben hárítva kijelentette: az uniónak nincs kompetenciája a kérdésben, az tagállami hatáskör. – Ha viszont a személyes álláspontomra kíváncsiak, két-három évvel ezelőtt sosem gondoltam volna, hogy ilyen események tanúi leszünk – mondta, majd úgy folytatta:

Életmentő vakcináink vannak, de nem használják őket mindenhol megfelelő mértékben. Ennek pedig óriási egészségügyi ára van. [...] Tehát igen, megértem és helyesnek is tartom, hogy beszélünk a kötelező oltások lehetőségéről. Ez egy olyan kérdés, amit meg kell vitatunk

– fogalmazott az egyébként orvos végzettségű elnöknő. Mint arra emlékeztetett, jelenleg az európai lakosság harmada, mintegy százötvenmillió ember oltatlan.

Megerősítette azt az információt is, miszerint az EU-ban már december 13-án elkezdik kiszállítani a BioNTech–Pfizer által az 5–11 éves korosztálynak a koronavírus ellen kifejlesztett védőoltását. Von der Leyen szerint a közeljövőben azon lesznek, hogy az Európai Gyógyszerügynökség is mielőbb elvégezze az újabb oltóanyagok vizsgálatát, és döntsön azok uniós forgalomba hozataláról. Szerinte olyan forgatókönyvekre is szükség lehet, miszerint a már meglévő vakcinákat kell az újabb és újabb variánsokhoz fejleszteni – elmondása alapján a bizottság erről is folyamatosan tárgyal a gyógyszergyártókkal.