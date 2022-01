A szocialisták győzelmét várják Portugáliában

Előre hozott parlamenti választást tartanak vasárnap Portugáliában, miután a törvényhozás tavaly októberben elutasította a szocialista kisebbségi kormány idei évre vonatkozó költségvetését. Az országot 2015 óta irányító António Costa a 2019-es választási győzelem óta a marxista Baloldali Blokk és a Kommunista Párt külső támogatására szorult, ám mindkét párt – a jobboldali ellenzéki pártokkal egységesen – a kormányzati előterjesztés ellen szavazott, ezért az államfő feloszlatta a parlamentet és kiírta az új választásokat. A baloldali pártok nagyobb keretet akartak a szegénység elleni intézkedésekre és az egészségügyi rendszerre, valamint a munkaügyi törvények javítására.

A baloldali kritikákra reagálva Costa szocialistái hangsúlyozták, hogy elérték a pénzügyileg megvalósítható határt.

A közvélemény-kutatások szerint az események nem hozták hátrányba a szocialistákat, akik a mostani voksoláson is nyerhetnek: a legutóbbi választáson szerzett 36,3 százalék után most is 36-37 százalékos támogatottságra tehetnek szert. Radikális baloldali szövetségeseinek viszont 2-3 százalékos csökkenést jósolnak a felmérések. A parlamenti többség megszerzése ismét nehéz feladat lesz António Costának.

Úgy gondolom, hogy António Costa a választások elvesztésének küszöbén áll

– jelentette ki magabiztosan Rui Rio, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt vezetője, amely a nevével ellentétben jobbközép irányultságú. A párt 1983 óta a legrosszabb választási eredményét érte el 2019-ben, amikor is 27,8 százalékos eredményt ért el. A felmérések szerint most a szavazatok 32-33 százalékára számíthat.

Mindeközben a harmadik legerősebb párttá léphet elő a 2019-ben alakult Chega (Elég volt!), amely kampányának központjában a migráció, az identitás és a korrupció elleni harc szerepelt. A legutóbbi választáson a voksok mindössze 1,3 százalékát megszerző radikális jobboldali párt most akár a szavazatok 6-7 százalékára is számíthat. A Chega feltűnése és megerősödése azért is komoly pillanat a portugál történelemben, mert a katonai diktatúrát követően 1976-ban megtartott első demokratikus választások óta (2019-ig) nem volt radikális jobboldali képviselője a parlamentnek. Elemzők hangsúlyozzák, csekély a valószínűsége, hogy más pártok koalícióra lépnének a Chegával.

Az MTI jelentése Portugália gazdasági helyzetéről megjegyzi: a 2008–2009-es világválság hatására drámaian visszaesett az ország gazdasága, de az EU és az IMF 2011-es gazdasági mentőcsomagja segítségével, számos megszorító intézkedéssel és reformok bevezetésével sikerült stabilizálni a helyzetet. A 2019-es stabil gazdasági növekedésre a 2020-ban kezdődött koronavírus-járvány mért súlyos csapást: a GDP 2019-es 2,7 százalékos növekedését a járvány első évében 8,4 százalékos csökkenés követte.

Úgy tűnik, a szavazók ettől függetlenül megbíznak a jelenlegi kormányban. Az AFP hírügynökség elemzése rámutat arra, hogy a lakosság közel 90 százaléka beadatta magának a koronavírus elleni oltás mindkét adagját, s már majdnem a felük felvette a harmadik, emlékeztető oltást is.