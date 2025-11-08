Benzinkutakat zártak be egy uniós országban, mert elfogyott az üzemanyag

Az orosz Lukoil tulajdonában lévő finn Teboil benzinkúthálózat kifogyóban van az üzemanyagból, mivel az anyavállalata ellen elrendelt amerikai szankciók megakadályozták a működést – idézi a Reuters a Helsingin Sanomat napilapot.

Donald Trump amerikai elnök október 22-én szankciókkal sújtotta a Rosznyeftet és a Lukoilt, ami egy éles politikai fordulat Moszkva ukrajnai háborújával kapcsolatban, és kijelentette, hogy a két csoport leányvállalataival üzletelő cégeket is szankcionálhatják – írja a Világgazdaság.

Az ügy háttere, hogy a svájci árukereskedő, a Gunvor és a Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlására vonatkozó megállapodása november 6-án kudarcba fulladt, miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország bábjának nevezte a céget, és jelezte, hogy Washington ellenzi az üzletet. Források szerint a Lukoil küzd azért, hogy fenntartsa a működését külföldi leányvállalatainál, többek között Irakban, Finnországban és Svájcban.



Kimerítjük az üzemanyagkészleteinket, ami azt jelenti, hogy egyes állomásokon már kifogytak bizonyos üzemanyagtípusok, és a kiürülő benzinkutak száma folyamatosan nő



– mondta Toni Flyckt, a Teboil marketing- és kommunikációs igazgatója a HS-nek.

A finn pénzügyi felügyeleti hatóság a múlt hónapban kijelentette, hogy a szabályozásaik hatálya alá tartozó bankoknak és más finn intézményeknek óvatosan kell eljárniuk a Lukoillal és az általa közvetlenül vagy közvetve tulajdonolt vállalatokkal való üzletelés során.

