Benzinkutakat zártak be egy uniós országban, mert elfogyott az üzemanyag

Benzinkutak zártak be Finnországban, mivel a töltőállomások anyavállalata ellen elrendelt amerikai szankciók miatt nem kaptak üzemanyagot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 9:11
Illusztráció Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
Az orosz Lukoil tulajdonában lévő finn Teboil benzinkúthálózat kifogyóban van az üzemanyagból, mivel az anyavállalata ellen elrendelt amerikai szankciók megakadályozták a működést – idézi a Reuters a Helsingin Sanomat napilapot.

Donald Trump amerikai elnök október 22-én szankciókkal sújtotta a Rosznyeftet és a Lukoilt, ami egy éles politikai fordulat Moszkva ukrajnai háborújával kapcsolatban, és kijelentette, hogy a két csoport leányvállalataival üzletelő cégeket  is szankcionálhatják – írja a Világgazdaság.

Az ügy háttere, hogy a svájci árukereskedő, a Gunvor és a Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlására vonatkozó megállapodása november 6-án kudarcba fulladt, miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország bábjának nevezte a céget, és jelezte, hogy Washington ellenzi az üzletet. Források szerint a Lukoil küzd azért, hogy fenntartsa a működését külföldi leányvállalatainál, többek között Irakban, Finnországban és Svájcban.
 

Kimerítjük az üzemanyagkészleteinket, ami azt jelenti, hogy egyes állomásokon már kifogytak bizonyos üzemanyagtípusok, és a kiürülő benzinkutak száma folyamatosan nő


 – mondta Toni Flyckt, a Teboil marketing- és kommunikációs igazgatója a HS-nek.

A finn pénzügyi felügyeleti hatóság a múlt hónapban kijelentette, hogy a szabályozásaik hatálya alá tartozó bankoknak és más finn intézményeknek óvatosan kell eljárniuk a Lukoillal és az általa közvetlenül vagy közvetve tulajdonolt vállalatokkal való üzletelés során.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

