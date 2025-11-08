Orbán ViktorWashingtonDonald Trump

„Trump elnök úr a magyarok jó barátja”

Orbán Viktor új fotókat osztott meg Donald Trumppal való találkozóról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 8:42
Donald Trump és Orbán Viktor
Orbán Viktor új fotókat osztott meg az amerikai elnökkel való találkozójáról. Orbán Viktor bejegyzéséhez azt írta:

Trump elnök úr a magyarok jó barátja. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Forrás: Facebook)

 

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

