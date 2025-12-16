Az alaptörvénnyel kezdené

Vehemenciáját egy ízben így indokolta: „Az, amit én tudok, amit én képviselek, amit én nyújtani tudok, arra ennek az országnak szüksége van.” (Ezt ollózáró Pulai András Publicus cége mérhette.) Ráadásul amellett, hogy egyvégtében szervez, agitál és beszédeket mond az óbaloldali delnő, minap egyenesen arról értekezett, csapata a tavaszi kormányváltást követően törvényjavaslatok egész sorát fogja benyújtani. Ebből is látható, hogy a baloldal alaposan felkészült az Orbán-kormány távozása utáni időkre, pontosan tudja, mit akar tenni az új parlamenti ciklusban. Olyannyira, hogy a konkrét törvényjavaslatok közül a legelső az lesz, amelyik kimondja az alaptörvény közjogi érvénytelenségét. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy minden olyan intézmény, amely ebből eredeztethető (köztársasági elnök, Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék stb.) egyetlen pillanat alatt semmivé lesz.

Hogy miért van szükség kormányváltásra, arra nézve Klára asszony nemrég úgy nyilatkozott, hogy Orbán Viktortól mézes-mázos szavakat hallunk a nemzeti összetartozásról meg múltba révedő nosztalgiát, ám ezek mögött valójában az elnyomás és a mindent leuraló hamis kereszténység lapul. – Véget kell vetni annak a politikának, amelyik saját állampolgárait kiszolgáltatja, dolgozóit pedig szegénységbe taszítja. Sajnos ez jut ma a sokaknak az orbáni kevesek Magyarországán, mert ahol a keveseknek sok jut, ott a sokaknál kevés marad – szavalta szemlőhegyi zabrált villájából Apró Antal Brüsszelbe delegált unokája.