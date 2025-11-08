Vegyes a kép a zártkertek átminősítési lehetősége kapcsán

Ellentétesen látják a zártkertek átminősítésére vonatkozó törvény várható ingatlanpiaci hatásait a lapunknak nyilatkozó elemzők. Az Otthon Centrum lapunk megkeresésre azt írta, nincs tudomásuk olyan településről, ahol az önkormányzat tömegesen minősíti át a zártkerti telkeket/ingatlanokat. Felhívták a figyelmet, az árakat más tényezők, például az infrastruktúra jobban befolyásolják: attól, hogy valami már nem zártkert, nem lesz tömegközlekedés a környéken, nem biztosított a víz, a csatorna, a gázellátás, ha jelenleg nincs elektromos hálózat kiépítve a területen, akkor áram sem. Egy terület lakóterületté alakítása összetett folyamat, nem kizárt, hogy jelennek meg olyan befektetők, akik az átminősítésre spekulálnak, azonban ez csak bizonyos feltételek mellett jó üzlet, és komoly kockázatokat rejt.

Nem mindegy, hol található az adott zártkert, ahol kiépült az infrastruktúra, van, hogy csak formaság az átminősítés

Nőhet a kereslet a zártkertek iránt

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője viszont úgy látja, a zártkertek átminősítése várhatóan élénkítheti az ingatlanpiacot, különösen ott, ahol sok ilyen telek található, és az önkormányzatok nyitottak az átminősítésre. Az átminősítés ugyanis megszünteti a földforgalmi korlátozásokat, és lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok lakóingatlanként értékesítsék a telket. Mivel az Otthon start – különösen a novemberi könnyítések után – komoly támogatást nyújt az első lakásszerzőknek, sok tulajdonos számolhat azzal, hogy az átminősített telkek iránt megnő a kereslet.

Ez különösen igaz azokra a területekre, ahol a zártkerti ingatlanok már részben beépítettek, vagy régebb óta rekreációs célra használják őket.

Tata az egyik legjobb példa.

Ott több mint 2200 zártkerti ingatlan található, és a városvezetés már elvi döntést hozott arról, hogy mely területeken engedélyezik az átminősítést.

Emellett a Balaton környékén – különösen Veszprém és Zala megyében – rengeteg olyan zártkert van, amelyet már most is nyaralóként használnak, így az átminősítés csak jogi formalitás lenne. A budapesti agglomerációban, például

Érden,

Pilisvörösváron

vagy Gödöllőn szintén sok olyan zártkert van, amely már beépített, de jogilag még termőföldként szerepel.

Ezeken a helyeken az önkormányzati nyitottság és a piaci kereslet találkozása gyorsan élénkítheti a kínálatot és az ingatlanforgalmat.