Szalay-Bobrovnicky KristófOrbán ViktorEgyesült Államok

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar–amerikai politikai kapcsolatok megerősödése jó keretet ad a két ország közötti védelmi és katonai együttműködés fejlesztésének

A magyar–amerikai politikai kapcsolatok megerősödése jó keretet ad a két ország közötti védelmi és katonai együttműködés fejlesztésének, és utat nyit a további védelemipari beruházások előtt is – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Washingtonban, ahol pénteken tárgyalt Elbridge A. Colbyval, az amerikai hadügyminisztérium politikai kérdésekért és együttműködésért is felelős államtitkárával helyi idő szerint pénteken.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 9:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a találkozó után a közmédiának adott interjúban azt hangoztatta, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki találkozója egyben megnyitja a lehetőséget a további védelmi ipari együttműködés és védelmi beszerzések előtt, valamint az űriparban is nagyon széles együttműködésre ad módot.

A Pentagonban tartott találkozó hangvételével kapcsolatban arról számolt be, hogy nagyon megváltozott hangulatú és baráti fogadtatást tapasztalt. Ahogy a miniszter mondta, teljesen elfújta a szél azokat az időket, amikor az előző amerikai adminisztráció akár még akadályozó módon is fellépett a magyar haderőfejlesztés bizonyos lépéseivel szemben.

A magyar honvédelmi tárca vezetője a kapcsolatok jellegét proaktívnak minősítette, ami érdekeiben és értékeiben is hasonló gondolkodású, valamint az ukrajnai békét tekintve azonos érdekekkel rendelkező két szövetséges viszonyára épül, az országok közötti nagy méretkülönbség ellenére is.

Szalay-Bobrovnickzy Kristóf hangsúlyozta, hogy az áttekintett kérdések gyakorlati megvalósítása érdekében a jövőben tárgyalások széles köre lesz, amelyek meghatározzák azt, hogy Magyarország milyen pontos eszközrendszerekkel és védelmi ipari lehetőségekkel fog tud tudni élni a kibővülő magyar–amerikai kapcsolatokon belül.

Hozzátette, hogy a megbeszélésen szóba került az az amerikai elvárás az európai szövetségesek és Európa felé, hogy önmaga védelme érdekében tegyen és lépjen. Az Európával szemben támasztott amerikai elvárás teljesítésében Magyarország saját haderőfejlesztése során nagyon sokat tesz – jegyezte meg a honvédelmi miniszter Washingtonban.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Elbridge A. Colby (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.