Az iskolák az összeomlás szélén Franciaországban

Nagy port kavart Jean-Michel Blanquer francia oktatási miniszter minap tett bejelentése, mely szerint a szülők és a túlterhelt gyógyszertárak tehermentesítése céljából új egészségügyi protokollt vezettek be az oktatási intézményekben. A rendelkezés értelmében ezentúl nem kell azonnal hazaküldeni a diákokat, ha az osztályban valakinek pozitív lesz a koronavírus tesztje, a tanulók a nap végéig az iskolában maradhatnak.

Emellett a kontakt személyek esetében változást vezettek be a tesztekkel kapcsolatban is: eddig egy, a gyógyszertárban beszerezhető PCR-teszt és két önteszt kellett ahhoz, hogy a kontakt személy iskolába mehessen, az új szabály értelmében viszont mostantól elfogadják a három öntesztet is, valamint meghosszabbítják a negatív teszt érvényességi idejét, hogy ily módon tehermentesítsék a gyógyszertárakat.

A kormány rendelkezéseit Jean Castex miniszterelnök jelentette be a France 2 műsorában.