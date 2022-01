Christiane Taubira lett a francia baloldal befutója

Christiane Taubira volt francia igazságügyi miniszter lett a francia baloldali előválasztás győztese.

Egységes és erős baloldalt akarunk, és nagyszerű út áll előttünk

– nyilatkozta Taubira aktivistáinak a vasárnapi eredmény kihirdetése után, hozzátéve, hogy felszólítja a többi jelöltet az „egység megteremtésére”

Franciaországban múlt csütörtökön kezdődött úgynevezett „népi előválasztás” az interneten a legalkalmasabb baloldali elnökjelölt kiválasztására. A France 24 című hírportál kiemeli, hogy a politikai aktivisták – köztük környezetvédők, feministák és rasszizmusellenes csoportok – által kezdeményezett szavazás egy olyan jelöltet kívánt felvonultatni, aki képes maga mögé gyűjteni az összes baloldali jelöltet, szavazót és szimpatizánst, hogy áprilisban leválthassák Emmanuel Macron jelenlegi köztársasági elnököt. Az állampolgári kezdeményezésre létrejött internetes szavazásra több mint négyszázezer választópolgár iratkozott fel, ahol öt hivatásos politikust és két civil jelöltet rangsoroltak a „nagyon jó”-tól a „nem megfelelőig” terjedő skálán.

A kezdeményezés hírére a többi, baloldali elnökjelölt kijelentette: nem támogatja a gyakorlatot. A radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere és a Zöldek jelöltje, Yannick Jadot hiába kérte a szervezőket, hogy róluk ne szavazzanak a feliratkozók, ennek ellenére az ő nevük is szerepelt a listán. Mindhárman jelezték, hogy az eredményt nem fogják elismerni. „Azt vártuk, hogy minden jelölt eljön” – sajnálkozott Dominique Méda szociológus, a kezdeményezés egyik kitalálója a Le Monde című francia liberális napilapnak a vasárnap esti eredményhirdetés után. Baloldali ellenfeleivel szemben Taubira kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy bármi is lesz, elfogadja az előválasztás eredményét, amely elemzők szerint immár arra késztetheti, hogy hivatalosan is bejelentse indulását az elnökválasztáson, ugyanakkor továbbra is kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egyesítő figuraként szélesebb körű támogatottságot szerezhet-e a baloldalon. A közvélemény-kutatások jelenleg azt jósolják, hogy az áprilisi elnökválasztás első fordulójában minden baloldali jelölt kiesik.

Borítókép: Christiane Taubira volt baloldali igazságügyi miniszter a franciaországi Lyonban 2022. január 15-én beszédet mond, amelyben bejelenti, hogy elindul a francia elnökválasztáson (Fotó: MTI/AP/Laurent Cipriani)