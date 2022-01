Emmanuel Macron megkeserítené az oltatlanok életét

Nem az a célom, hogy feldühítsem a franciákat. De ami a be nem oltottakat illeti, nyomást akarok gyakorolni rájuk, és a végsőkig fogom csinálni

– nyilatkozta a francia elnök a Le Parisien francia napilapnak.

Emmanuel Macron kijelentette azt is, hogy kormánya „nyomást gyakorol az oltatlanokra azáltal, hogy lehetőség szerint korlátozza a társadalmi életben való részvételüket”.

Nem fogom börtönbe küldeni az oltatlanokat

– mondta, hozzátéve, hogy emiatt „azt kell mondanunk nekik, hogy január 15-től nem mehettek étterembe, nem mehettek kávézni, nem mehettek színházba, nem mehettek moziba”, valamint elmondta azt is, hogy az egészségügyi igazolvány oltási bérletté alakításával is az a célja, hogy korlátozza a be nem oltottakat. Sajtóhírek szerint Az EU-n belül Franciaországban az egyik legmagasabb a lakosság átoltottságának aránya, a felnőtt lakosság több mint 90 százaléka kétszeresen beoltott.

Noha Macron ígéretet tett arra, hogy a hatóságok nem fogják „erőszakkal” immunizálni az oltatlanokat, a francia törvényhozók ugyanakkor jelenleg is azon vitáznak, hogy szigorítsák-e az országban a koronavírus ellen meghozott korlátozásokat, például azt, hogy csak a teljesen beoltottak léphessenek be a közterületek hosszú listájára. Jelenleg az oltakozás igazolása mellett a lakosok negatív koronavírus-teszttel is bejuthatnak a listán szereplő intézményekbe. Utóbbi korlátozást azonban Párizs ki akarja iktatni a fertőzéses esetek robbanásszerű emelkedése miatt, mivel a negatív teszt nem garancia a védettségre.

A múlt hónapban a kormány tovább fokozta a korlátozásokat azáltal, hogy megkövetelte az állampolgároktól, hogy a második adag beadását követő három hónapon belül kapjanak emlékeztető oltást, figyelmeztetve, hogy akik ezt elmulasztják, a továbbiakban nem tekintik „teljesen beoltottnak”.

A francia elnök kijelentéseire gyorsan reagáltak politikai ellenfelei:

Francois-Xavier Bellamy, a jobbközép Republikánusok európai parlamenti képviselője szerint például soha egy francia elnök sem beszélhet úgy a franciákhoz, ahogy most Macron tette.

Jamais, jamais un Président ne devrait parler ainsi des Français. Il a pour mission de les servir, tous. Ce mépris glaçant, envers des citoyens qui n’ont enfreint aucune loi, trahit l’immense dérive des mesures qu’il veut imposer, et la gravité des fractures qu’elles laisseront. — Fx Bellamy (@fxbellamy) January 4, 2022

Jean-Luc Melenchon, az Engedetlen Franciaország baloldali párt elnöke, a párt elnökjelöltje „borzasztónak” nevezte kijelentéseit, miközben azzal érvelt, hogy az egészségügyi bérletek „kollektív büntetést jelentenek az egyéni szabadságjogok ellen”. Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke kijelentette, hogy Macon az oltatlanokat „másodosztályú állampolgárokká” akarja nyilvánítani , megosztja a nemzeti egységet, így méltatlan a pozíciójára.

Un Président ne devrait pas dire ça. Le garant de l'unité de la nation s'obstine à la diviser et assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. Emmanuel Macron est indigne de sa fonction. En avril, je serai la Présidente de tous les Français. pic.twitter.com/MKvaxsneec — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 4, 2022

Az államfői székért tavaly decemberben bejelentkező Eric Zemmour esszéista is reagált Macron interjújára. A publicista a Twitteren úgy fogalmazott: „ha egyszer elnök lesz, akkor ő nem fogja feldúlni a franciák életét”. Mint mondta, Macron mondatai „ nem csak egy olyan politikus cinikus kijelentései, aki az elnökválasztási kampányban szeretne létezni, hanem beismert kegyetlenséget látunk, amely megveti a franciákat”.

Emmanuel Macron dit bel et bien : "J'ai envie d'emmerder". Ce n'est pas seulement la déclaration cynique d'un politicien qui veut exister dans la campagne présidentielle. C'est la cruauté avouée, assumée, qui parade devant des Français méprisés. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 4, 2022

A The Local hírportál arról ír, hogy Franciaország új rekordot döntött kedden a napi Covid-fertőzöttek számában. Olivier Véran francia egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy az ország újabb rekordot készül megdönteni azzal, hogy az ország 24 órán belül közel 300 000 új fertőzéssel számolhat. Végül mintegy 271 686 új esetet jelentettek az egészségügyi hatóságok. Ezt a számot leginkább az omikron variáns gyors elterjedése okozta. Veran arról is beszámolt, hogy Franciaországban 64 gyermeket ápolnak kórházban a koronavírusos esetek súlyos formáival, ez a legmagasabb szám a járvány kezdete óta.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök beszédet mond a párizsi Elysée-palotában 2021. szeptember 20-án (Fotó: MTI/AP/PReuters pool/Gonzalo Fuentes)