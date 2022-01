Gyermekvédelmi vita dúl Romániában is

– Pontosan milyen módosításokat kezdeményeztek a román parlamenti vitára váró gyermekvédelmi törvényben?

– Már nyáron bejelentettük az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) részéről, hogy megvizsgáljuk a román gyermekvédelmi törvénykezést abból a szempontból, hogy a gyermek önazonosságát mennyire védik. Ennek a vizsgálatnak az eredménye ez a törvénymódosító javaslat, amely kiegészíti a gyermekvédelmi jogszabályt. A jelenlegi előírások szerint a gyermeknek joga van az önazonosságának a megállapítására, illetve a védelmére. De az önazonosság meghatározása hiányos. A születési okiratba jelenleg bekerül a gyermek neve, neme, állampolgársága és nemzetisége. Mi a javaslatunkban ezeket az elemeket részletesen kibontanánk, leszögeznénk a törvényben. A gyermek nemét például az az orvos határozza meg és írja be a születési okiratba, aki levezette a szülést vagy megállapította a születést. Rögzítettük: a gyermek neme vagy férfi, vagy nő lehet. A nemzetiség esetében is tételesen rögzítenénk, hogy azt a szülők állapítják meg. A gyermek önazonossága és ennek minden eleme ezáltal törvény által védett. További két módosítást is javasolunk. A gyermekek szexuális életre való nevelésével kapcsolatos cikkelyben tisztáznánk, hogy szexuális egészségnevelésre szükség van, mivel Románia élen jár a kiskorúak terhességében, szülésében. Viszont csak a szülők dönthetnek arról, hogy a gyerekük részt vesz vagy sem ezeken a tanórákon. Kiegészítjük továbbá a gyermek védelmére vonatkozó részt azzal, hogy tilos bármilyen tartalom bemutatása, amely a nem megváltoztatására, illetve a homoszexualitásra vonatkozik.

– Magyarországon nemrég hasonló jellegű jogszabályt fogadtak el. Mintaként tekintettek a magyar országgyűlés gyermekvédelmi törvénykezésére?

– Nem is tagadjuk, hogy a román jogszabály kiegészítésére vonatkozó ötletet a Magyarországon elfogadott, hasonló jellegű törvény adta. De szó sincs a magyar szabályozás másolatáról. Mi a gyermek önazonosságának a részletezését a román törvényre szabott módosításként dolgoztuk ki. Ezek új elemek a magyarországi törvényhez képest is. Ha a nem megváltoztatására, illetve a homoszexuális tartalmak tiltására vonatkozó részt nézzük, akkor az hasonlít a magyar szabályozáshoz.

– Van megfelelő mértékű támogatottsága a román parlamentben egy ilyen kezdeményezésnek?

– Kulcsár-Terza József parlamenti képviselőtársammal közösen bemutattuk kezdeményezésünket a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakciójának. Vita, döntés nem volt a támogatással kapcsolatban. Mindenki a saját belátása szerint aláírhatta vagy sem a kezdeményezést, végül összesen heten adtuk nevünket (két EMSZ-es és öt RMDSZ-es képviselő) a javaslat iktatásához. Megpróbálunk minél szélesebb körű támogatást szerezni. A szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok körében, azaz a két nagy kormánypártban is számos olyan képviselő, szenátor van, akik egyetértenek a kiegészítési kezdeményezésünkkel. Sok múlik azon, hogy bizonyos körök részéről felerősödik-e egy olyan külső nyomás, amelynek eredményeként ezek a politikusok meghátrálnak.

– Számít brüsszeli támadásokra a romániai jogszabály kapcsán?

– Nehéz ma még megjósolni, milyen reakció érkezik az Európai Bizottság vagy más uniós intézmények részéről. Ha egyesek érzékenyíteni fogják őket a jogszabály kapcsán, akkor vélhetően lépni fognak. Ez pedig kétségtelenül hatással lehet a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok álláspontjára. De bízom benne, hogy meglesz a többség a módosítások elfogadásához.

Borítókép: Zakariás Zoltán erdélyi politikus (Fotó: Facebook)