Kazahsztán nem szembesült még hasonló elégedetlenséggel

Ám míg a természeti kincsek exportjának és a nyugati befektetéseknek köszönhetően kialakult egy stabil középosztály, az utóbbi években pénzügyi nehézségekkel is szembesültek a kazahok, részben a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés következtében. A gazdaságban más problémák is keletkeztek. Kazahsztánnak tavaly nem sikerült elég villamosenergiát fejlesztenie, ami áramszünetekhez vezetett. Az ország ezért első atomerőműve megépítésére készül. Az élelmiszerek ára is az egekbe szökött tavaly, a kormány különböző húsáruk és zöldségfélék exporttilalmát rendelte el.

A gyakorlatilag egypártrendszerként működő Kazahsztán a Szovjetuniótól 1991-ben kivívott függetlensége óta nem látott a mostanihoz hasonló tüntetéseket és zavargásokat. A tüntetők elsősorban Nurszultan Nazarbajev felé irányítják haragjukat, a „Távozz, öregember!” szlogent skandálva. A 81 éves Nazarbajev a függetlenség óta hivatalosan 2019-ig vezette az országot, átadva az elnöki tisztséget Kaszim-Zsomart Tokajevnek, ám azóta is az ország erős embereként tartják számon. Tokajev szerdán közölte, átvette a nemzetbiztonsági tanács elnöki tisztjét is Nazarbajevtől, ezzel a lépéssel is próbálva csillapítani a feszültséget.