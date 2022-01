Lauterbach: Nem lehet lazítani a korlátozásokat Németországban

– Egyelőre nem lehet lazítani a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozásokat Németországban – jelentette ki Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter pénteken Berlinben. Tájékoztatóján Lauterbach hangsúlyozta, hogy Németország nem követheti a korlátozások nagy részét lebontó Anglia vagy Dánia példáját, hanem ki kell tartania a „konzervatív” járványkezelés mellett.

– Főleg az oltatlan idősek magas száma miatt szükséges az óvatosság

– mondta a miniszter, rámutatva, hogy a hatvanon felülieknél Németországban négyszer nagyobb az oltatlanok aránya, mint Angliában.

Mint mondta, az ötödik hullám még nem tetőzött, és a napi esetszám az utóbbi napokban regisztrált 200 ezer körüli szintről akár 400 ezerre is emelkedhet. A védekezés azonban sikeres, ezt jelzi, hogy az idősek körében sokkal ritkábban fordul elő fertőzés, mint a fiataloknál. Az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság – előző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma – az időseknél 200–300 között van, a fiataloknál viszont ezer felett – fejtette ki a miniszter. Lothar Wieler, a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) vezetője kiemelte:

az omikron változat szétterjedése miatt elindult ötödik hullám erejét mutatja, hogy egyetlen hét alatt a lakosság nagyjából egy százaléka megfertőződött.

A kórházba kerülő fertőzöttekről szóló adatok azt mutatják, hogy az „omikron hullám” még nem érte el az idősebb korosztályokat. Ez azonban a következő hetekben változhat, mert egyre több idős is elkaphatja a vírust, és még mindig nem tudni pontosan, hogy milyen lehet náluk az omikron okozta megbetegedés lefolyása. Ezért továbbra is óvatosságra van szükség, és tovább kell folytatni az oltási kampányt – mondta Lothar Wieler. Az intenzív és a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok érdekképviseletének (DIVI) szakmai vezetője, Christian Karagiannidis hozzátette, hogy az omikron egyre inkább kiszorítja az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) előző uralkodó változatát, a deltát, ami azzal is jár, hogy egyelőre csökken az intenzív osztályok terhelése.

A DIVI legutóbbi, csütörtöki összesítése szerint országszerte 2274 embert ápolnak intenzív osztályon a vírus okozta betegség (Covid–19) miatt. Ez nagyságrendekkel kevesebb a járvány második hullámában regisztrált 5700 felett regisztrált csúcsnál, és Christian Karagiannidis szavai szerint „elfogadható” betegmennyiség.

Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb aggodalommal az év végét, a következő telet várja, amikor ismét felerősödhet a járvány. Erre az esetre nagyon fel kell készülni – mondta a DIVI szakmai vezetője, aláhúzva, hogy az intenzíven dolgozó orvosok és ápolók az utóbbi két évben 150 ezer koronavírusos beteget láttak el és rengeteg szenvedést láttak. A normál kórházi osztályokon dolgozó kollégákkal együtt hatalmas terhelés alatt dolgoztak és tiszteletre méltó teljesítményt nyújtottak. „Emelem kalapom előttük” – mondta.

A járvány év végi kiújulásának veszélyével kapcsolatban Karl Lauterbach kiemelte, hogy az „őszi visszaesést” a 18 éven felüliekre vonatkozó általános oltási kötelezettség bevezetésével lehet elkerülni.

Az RKI pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 190 148 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. Ez 35 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi 140 160-hoz képest. A járvány tavaly tavaszi kezdete óta így már 9 429 079 fertőződést regisztráltak. A járvány halálos áldozatainak száma 170-nel 117 484-re emelkedett. A Covid–19 ellen teljes védőoltással a lakosság 73,8 százaléka – 62,9 millió ember – rendelkezik. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 52,2 százaléka – 43,4 millió ember – kapta meg. Az oltatlanok 20,2 millióan vannak, a lakosság 24,3 százalékát teszik ki. Közülük négymillióan – a lakosság 4,8 százaléka – ötévesnél fiatalabb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.

Borítókép: Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter sajtótájékoztatót tart a koronavírus-járvány alakulásáról Berlinben 2022. január 28-án (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)