A Tűzfalcsoport lerántja a leplet a Soros-család rejtélyes másik ágáról

Paul Soros, vagyis Soros Pál 1926-ban látta meg a napvilágot, akkor még Schwartz Pál néven, hiszen a családfő, Tivadar csupán 1936-ban változtatta meg a vezetéknevüket Sorosra – emlékeztet rá a Tűzfalcsoport cikke.

Paul Soros Budapesten tanult gépészmérnöknek. 1944-ben, 18 évesen testvéréhez, Györgyhöz hasonlóan ő is hamis személyazonosságot vett fel, és így nem deportálták. Amikor a szovjetek megszállták Budapestet, letartóztatták, orosz hadifogságba esett, majd az Oroszországba való szállítás közben megszökött - olvasható a Tűzfalcsoport.blogstar.hu oldalon.

1948-ban, a svájci olimpián a magyar sícsapat tagjaként disszidált. Először Ausztriába, majd az Egyesült Államokba ment. Itt találkozott feleségével, Daisyvel. Élete során tagja volt az öccse, George Soros által finanszírozott European Council on Foreign Relations szervezetnek, testvérével és unokaöccsével, Alexander Sorossal egyetemben. Paul Soros 2013-ban, 87 éves korában hunyt el.

Soros György sógornője, Daisy Margaret Schlenger 1929-ben született Pozsonyban, de Ausztriában és Magyarországon nőtt fel. Miután a svájci École hôtelière de Lausanne-ban szerzett diplomát, magyar állampolgárként, diákvízummal utazott az Egyesült Államokba, ahol egyetemet végzett. Paul Soros és DaisySchlenger 1950-ben ismerkedtek meg New Yorkban, ahol mindketten egyetemisták voltak, és az International House-ban laktak.

A Tűzfalcsoport azt írja, ekkoriban kezdtek randevúzni, és 1951-ben össze is házasodtak. Négy gyermekük született: Peter, Steven Paul, Linda és Jeffrey. Peter és Jeffrey mindketten tagjai a Paul és Daisy Soros Ösztöndíjprogram igazgatótanácsának, Jeffrey annak elnökeként. A családot nem kerülte el a tragédia: Steven Paul és Linda két különböző balesetben haltak meg kisgyermekkorukban.

A cikkben a Tűzfalcsoport felidézi, hogy 1997-ben Paul és Daisy Soros megalapították a Paul and Daisy Soros Fellowship for New Americans (Paul és Daisy Soros Ösztöndíj az Új Amerikaiaknak) elnevezésű ösztöndíjat, amelynek célja, hogy fiatal „új amerikaiakat”, magyarul bevándorlókat, és bevándorlók (akár már az USA-ban született) leszármazottjait támogassa a felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 2021-ben 2445 pályázat érkezett az ösztöndíjra, és 30 ösztöndíjat ítéltek oda, ami 1,2 százalékos kiválasztási arányt jelent. Minden ösztöndíjas legfeljebb 90 000 dollár támogatást kap két éven keresztül a felsőfokú tanulmányaihoz, amelyek bármilyen területen és bármely amerikai egyetemen folytathatóak.

Az ösztöndíj „a bevándorlóknak az USA társadalmához való hozzájárulását díjazza”. 2010-ben a házaspár összesen 75 millió dollárral járult hozzá az alapítványhoz.

Paul Soros azáltal lett dollármultimilliomos, hogy árukikötőket tervezett a nagy teherhajók be- és kirakodásához, forradalmasítva ezzel a világ hajózását. Vagyona azonban elhalványult öccse, György vagyonához képest. Hozzátennénk, az idősebb Soros testvér legalább kreatív ötleteivel jutott hozzá hatalmas vagyonához, nem olyan etikátlan módszerekkel, mint a shortolás. Paul természeténél fogva visszafogott volt, ezért „a láthatatlan Soros” néven vált ismertté – írja a Tűzfalcsoport blogstar oldal.

A Soros család kis túlzással csak a bevándorlókat támogatja. Fotó: Fabrice Coffrini

Ahogyan a családfán, úgy az alapítványok között is találhatóak kapcsolódási pontok.

A Tűzfalcsoport szerint ilyen például Francis Guzman, akit 15 évesen letartóztattak, fegyveres rablásért bíróság elé állítottak, és 15 évre ítélték Kaliforniában.

A cikk felidézi, hogy az illetőt hat év letöltése után feltételesen szabadlábra helyezték, azóta pedig jogásznak készül, hogy „megkérdőjelezze a gyermekek büntetőeljárás alá vonásának és bebörtönzésének gyakorlatát a kaliforniai felnőtt büntető igazságszolgáltatási rendszerben, és a súlyos bűncselekményekkel vádolt fiatalok alternatív büntetéskiszabása és helyi kezelése mellett száll síkra”.

Hát persze, biztosan nem esett jól neki fiatalon büntetés-végrehajtási intézményben tengődni

– kommentálja a történteket cikkében a Tűzfalcsoport.

A fiatalembert mind a Paul és Daisy Soros ösztöndíjprogramban, mind a Nyílt Társadalom Alapítvány által finanszírozott Soros igazságügyi ösztöndíjprogram (Soros Justice Fellowship) keretében támogatásra érdemesnek találták.

Nyilván ő a legkiválóbb példája annak, hogyan járulnak hozzá az USA társadalmához a bevándorlók

– zárul a blogstar oldal tényfeltáró anyaga.

Borítókép: Paul és Daisy Soros (Forrás: Pdsoros.org)