Az eliszlámosodást rejtett kamerával lehet igazán bemutatni – véli a rendező

Nagy port vert az a riport, amelyet a Zone Interdite (tiltott zóna) nevű műsor készített és az M6-os francia csatornán mutattak be január 23-án. A riport témája az volt, hogy a fővárostól alig kétórányira lévő település, Roubaix teljesen eliszlámosodott: az egyik legforgalmasabb utcán egymást érik azok a boltok, amelyek kifejezetten a muszlimok igényeit kielégítő portékát árulnak, van több halal hentes, iszlám könyveket árusító bolt és több olyan játéküzlet is fellelhető, ahol arc nélküli babákat árulnak. Egy rejtett kamerás felvételen az egyik interjúalany azt is kifejtette, hogy ezek a játékbabák teljes mértékben megfelelnek az iszlám előírásainak, amely szerint tilos az emberi arcvonások bárminemű ábrázolása – közölte a V4NA Hírügynökség.

À Roubaix, certains magasins de jouets vendent des poupées sans visage afin de respecter une version ultra-radicale de l’Islam qui interdit la représentation des êtres humains. 📺 #ZoneInterdite, « Face au danger de l’Islam radical, les réponses de l’État » dimanche à 21.10 pic.twitter.com/r0EtyqeYUA — M6 (@M6) January 21, 2022

A riportban szereplő fiatal helyi jogász, Amine El Bahi elérhetőségét nyilvánosságra hozták a közösségi oldalakon a műsor sugárzását követően, így több halálos fenyegetést is kapott. Volt, aki lefejezést helyezett kilátásba, de olyan is akadt, aki a torkát vágta volna el, a fiatalember erről a BFMTV műsorában beszélt.

Après avoir témoigné dans un reportage, Amine Elbahi raconte être "menacé de décapitation" pic.twitter.com/UbtJzOxXex — BFMTV (@BFMTV) January 24, 2022

Azonban nem a 25 éves jogász az egyetlen , akit megfenyegettek. A riportot készítő újságírónő, Ophélie Meunier szintén több halálos fenyegetést kapott a műsort követően. A riporternő mellett sokan kiálltak, többek között a jobboldali elnökjelölt, Éric Zemmour, aki azt írta a Twitteren, hogy franciák milliói hálásak Ophélie Meunier-nek a bátorságáért.

Ophélie Meunier est en danger de mort : voilà ce qui arrive quand on montre aux Français l'islamisation de notre pays. Des millions de patriotes la remercient pour son courage.#ZoneInterdite pic.twitter.com/2hXNXiitb2 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 29, 2022

Reagált a fenyegetésekre Gérald Darmanin belügyminiszter is. A politikus Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a riportert rendőri védelem alá helyezték, az elkövetőket pedig meg fogják találni.

J’ai donné instruction qu’à chaque fois qu’un journaliste fait l’objet de menaces caractérisées, il bénéficie d’une protection policière. Nous trouverons les auteurs de ces menaces. https://t.co/YJ5678fyQ1 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 29, 2022

A műsor rendezője, Michaëlle Gagnet szintén megszólalt a riportfilmmel kapcsolatban. A CNews hírtelevíziónak adott nyilatkozatában szót ejtett a rejtett kamera használatáról, amit egyesek kritizáltak azért, mert az szerintük félelmet kelt és azt sugallja, hogy a településen veszélyes a helyzet. A rendezőnő szerint azonban nem tehetett mást, mert ha valami olyan dolgot szeretne a riport megmutatni, amit rejtegetni próbálnak, nincs más eszköz, kénytelenek rejtett kamerát használni, emiatt nem tartja tisztességtelennek a módszert. Szerinte az iszlám bemutatása tabutémának számít manapság, a riport szereplőit ért fenyegetéseket pedig elviselhetetlennek tartja. Hozzátette, az újságíróknak össze kell fogniuk és támogatniuk kell egymást.

A szóban forgó város, Roubaix polgármestere, Guillaume Delbar is elmondta a véleményét a történtekkel kapcsolatban. A település első embere a védelmébe vette a Koránról szóló oktatással is foglalkozó egyesületet, mivel szerinte az iszlám tanítása nem egyenlő a dzsiháddal.

A Mediacites.fr nevű lapnak adott interjújában a polgármester kifejtette, hogy több mint tíz alkalommal járt a riportban szereplő egyesületnél. A városvezető szerint a szervezet figyelemre méltó munkát végez a korrepetálás terén és semmi nem utal arra, hogy hittérítést végeznének. A Mediacités kérdésére bár elismerte, előfordulhat, hogy a szóban forgó egyesület egy tanítást segítő és támogató egyesületből a szeparatizmust hirdető szervezetté vált, de ennek ellenére elítélte a műsor készítőit, akik szerinte a legnagyobb jobboldali francia párt, a Nemzeti Tömörülés kottájából zenélnek és félretájékoztatnak, valamint gyűlöletet terjesztenek.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)