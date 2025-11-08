Szánthó MiklósWashingtonOrbán Viktor

Szánthó Miklós: Megtört a baloldal narratívája Washingtonban

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 16:04

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a tegnapi tárgyalás a modern kori magyar történelem egyik legkiemelkedőbb pillanata volt. Szánthó Miklós szerint egyértelmű, hogy tegnap Washingtonban megtört a baloldal narratívája.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásokat. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója lapunknak nyilatkozott Washingtonból, amely során hangsúlyozta: tegnap az amerikai fővárosban megtört a baloldal narratívája. 

J.D. Vance alelnök, Orbán Viktor, Donald Trump és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Forrás: MTI
Szánthó Miklós szerint a modern kori magyar történelem egyik legnagyobb napja volt a  washingtoni tárgyalás. A képen: J. D. Vance alelnök, Orbán Viktor, Donald Trump és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. Fotó: MTI

Szánthó Miklós történelmi sikerként értékelte a washingtoni csúcstalálkozót

Én azt látom, hogy a modern kori magyar történelemnek az egyik legnagyobb napja volt a tegnapi

– fogalmazott a főigazgató. Szánthó Miklós szerint évek óta az a baloldali narratíva, hogy Orbán Viktor és a jobboldal elszigeteli Magyarországot, tegnap azonban „végérvényesen megdőlt ez a narratívája a magyarországi baloldalnak és Brüsszelnek”, mert a világ első számú vezető hatalmának első embere „fogadta Orbán Viktort, barátját, szövetségesét”. 

Szánthó Miklós szerint tegnap egy fantasztikus megállapodást sikerült megkötni, ami egyfelől a mi szempontunkból azért nagyon-nagyon lényeges, mert az orosz olajszankciók alóli feltétel nélküli és időkorlát nélküli mentességnek a megkapásával már semmi sem veszélyezteti a rezsicsökkentést. 

Békecsúcs Budapesten 

A főigazgató egyúttal rávilágított arra is, hogy az ukrajnai háború kapcsán békecsúcs lesz, mégpedig Budapesten. 

Ha lesz békecsúcs, akkor Budapesten lesz, a kérdés már csak az időzítés, de eddig is ez volt a kérdés, hogy mikor kerülhet erre sor, de hogyha sor kerül, Trump is azt mondta, hogy Budapesten lesz ez a békecsúcs

 – fogalmazott Szánthó. 

A főigazgató elmondta, hogy a miniszterelnök is megerősítette számára, hogy ha nem lenne az az „ideológiai azonosság”, ami az „isten, haza, család” az amerikai és a magyar jobboldal között, akkor sokkal nehezebb lett volna megtárgyalni a lényeges politikai és szakpolitikai kérdéseket. 

Szánthó Miklós egyúttal lapunk számára megerősítette, a részletek még alakulnak, de az már biztos, hogy lesz Budapesten CPAC, aminek a részleteivel, amint lehet, jelentkezik majd az Alapjogokért Központ. 

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: AFP)

add-square Orbán-Trump találkozó

Korlátlan időre kapott Magyarország mentességet a szankciók alól, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu