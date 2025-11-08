Szánthó Miklós: Megtört a baloldal narratívája Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásokat. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója lapunknak nyilatkozott Washingtonból, amely során hangsúlyozta: tegnap az amerikai fővárosban megtört a baloldal narratívája.
Szánthó Miklós történelmi sikerként értékelte a washingtoni csúcstalálkozót
Én azt látom, hogy a modern kori magyar történelemnek az egyik legnagyobb napja volt a tegnapi
– fogalmazott a főigazgató. Szánthó Miklós szerint évek óta az a baloldali narratíva, hogy Orbán Viktor és a jobboldal elszigeteli Magyarországot, tegnap azonban „végérvényesen megdőlt ez a narratívája a magyarországi baloldalnak és Brüsszelnek”, mert a világ első számú vezető hatalmának első embere „fogadta Orbán Viktort, barátját, szövetségesét”.