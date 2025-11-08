Elek Gábor dühösen üzent a bravúrgyőzelem után, Katrine Lunde a jövőjéről beszélt lapunknak

Az esztergomi közönség által az 55. születésnapja miatt is éltetett Elek Gábor és Katrine Lunde aktuális csapata már 34. alkalommal játszott egymás ellen, és sokáig úgy tűnt, hogy 25-ödször is minden idők legeredményesebb női kézilabdakapusa örülhet a végén. Esztergom történetének első nemzetközi kupamérkőzésének félidejében 16-11-re vezetett a vendég Crvena zvezda, ám az NB I legutóbbi bronzérmese a hajrához érve fordított, és szinte csalódást jelenthet, hogy a háromgólos előnyből a végére egy maradt a szerbek ellen.

Az Elek Gábor vezette Esztergom egygólos előnnyel várja a női kézilabda Európa-liga selejtezőjének visszavágóját a Katrine Lunde fémjelezte Crvena zvezda ellen (Forrás: Esztergomhandball.hu)

Elek Gábor a győzelem ellenére is bosszús

– Pozitívumokat csak a második félidőből tudunk magunkkal vinni, de a fordítás és az egygólos előny után sem mi vagyunk a továbbjutás esélyesei, úgyhogy finoman szólva sem vagyok elégedett. Sok olyan hibát követtünk el, amit előre megbeszéltünk, hogy nem szabad.

Az ellenfélnél jóval tapasztaltabb játékosok voltak, nálunk sokan most debütáltak Európában, ez rányomta a bélyegét az első játékrészre.

Talán a tűzkeresztségen átesve nyugodtabbak lesznek majd a fiataljaink a visszavágón – üzent játékosainak Elek Gábor, aki lapunk kérdésére még nem tudta megmondani, hogy a pályáról ölben levitt Szöllősi-Zácsik Szandra hajrában elszenvedett térdsérülése mennyire súlyos, valamint méltatta a szerbek norvég kapusát is, akivel az évtizedek óta tartó rivalizálás ellenére jó kapcsolatot ápol.

Katrine Lunde remekül kezdett az Esztergom ellen

Lunde az első tizenkét esztergomi lövésből nyolcat is kivédett, a következő huszonhétből viszont csupán ötöt – ez is komoly szerepet játszott a hazaiak fordításában.

– A csapaton belül nem volt szó konkrét eredményről, amivel elégedettek lettünk volna.

Jó mérkőzést szerettünk volna játszani, ez leginkább az első félidőben sikerült is, de teljesen nyíltnak érzem a továbbjutás kérdését

– mondta lapunknak a Crvena zvezda világklasszis kapusa. – Az elején valóban jobban ment a védekezés, de benne van a játékban, hogy vannak hullámvölgyek, most is így tudott fordítani az ellenfél.

Katrine Lunde szeptember elején írt alá a belgrádi együtteshez, amellyel december végéig érvényes a jelenlegi szerződése. Addig a norvég kézilabda-válogatott is számít rá, ugyanis 45 évesen is ott van a világbajnokságra készülő keretben. A következő hónapok történései tehát a jövőjét is nagyban befolyásolják: – Hivatalosan még nem volt szó szerződéshosszabbításról, de

jó a kapcsolatom a klubbal és élvezem az ittlétet, úgyhogy nem zárom ki azt, hogy 2026-ban is maradok a csapatnál.

Addig Norvégiával is lesz feladatom: tőlünk szinte mindig elvárás az aranyérem, így természetesen az idei vb-n is ez a cél – mondta.