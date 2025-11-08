kézilabdanői kézilabda Európa-ligaMOL Esztergom KézilabdaCrvena zvezdaElek GáborKatrine Lunde

Katrine Lunde hiába sokkolta Elek Gábor csapatát – óriási feltámadás Esztergom kézilabdaünnepén!

A női kézilabda Európa-liga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén az Esztergom hazai pályán 29-28-ra győzött a találkozó nagy részében előnyben játszó szerb Crvena zvezda ellen. Elek Gábor együttese jövő szombaton vívja a várhatóan még pokolibb hangulatú belgrádi visszavágót a csoportkörbe jutásért vívott párharcban Katrine Lundéék ellen.

Wiszt Péter
2025. 11. 08. 15:30
Esztergom, kézilabda, Elek Gábor
Az Elek Gábor vezette Esztergom a női kézilabda Európa-liga selejtezőjében lépett pályára (Fotó: esztergomhandball.hu)
A Mosonmagyaróvárhoz szeretne csatlakozni az Esztergom a női kézilabda Európa-liga csoportkörébe, ehhez a szerb Crvena zvezda csapatán át vezet az út. Elek Gábor együttese a klub történetének első nemzetközi kupamérkőzésére készült a párharc odavágóján szombaton, nem meglepő tehát, hogy teljesen megtelt a nemégiben kibővített Suzuki Aréna. A rivális legismertebb játékosaként a 45 éves kapus, Katrine Lunde is visszatért Magyarországra, az exgyőri norvég már 34. alkalommal játszott Elek aktuális gárdája ellen. Az eddigi mérlege 24 győzelem, három döntetlen és hat vereség volt, ezúttal azonban az Esztergom esélyesebbnek tűnt az előző körben svájci riválist búcsúztató szerb bajnoknál, amelyet mintegy ötven szurkolója elkísért.

Elek Gábor bízott az Esztergom kézilabdacsapatának sikerében a Crvena zvezda elleni Európa-liga-selejtezőn
Elek Gábor bízott az Esztergom kézilabdacsapatának sikerében a Crvena zvezda elleni Európa-liga-selejtező előtt (Forrás: Esztergomhandball.hu)

Elek Gábor ünneplést kapott az Esztergom mérkőzése előtt

A legendás edző szerdán ünnepelte az 55. születésnapját, így szerveztek egy ehhez kapcsolódó futóversenyt és meg is ünnepelték Eleket az esztergomiak a mérkőzésnap délelőttjén. Az NB I legutóbbi bronzérmese amiatt is örülhetett a találkozó előtt, mert Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a héten négy játékost – Bukovszky Anna, Faragó Lea, Kovács Anett és Szmolek Apollónia – is behívott a csapatból a magyar válogatott világbajnoki keretébe

Már a bemelegítés közben is remek hangulatot csinált mindkét, átellenes sarokban lévő szurkolótábor, a hazaiak között néhány Ferencváros-mezes drukker is felbukkant. A játékosok bemutatásánál ők is segítettek feltartani egy molinót, amelyen egyebek mellett „A mi mesénk most íródik" szöveg is szerepelt.

Katrine Lunde sokkoló kezdése: tizenöt perc alatt nyolc védés

Katrine Lunde már a 3. percben egy bravúrral, majd egy hajszálpontos indítással mutatkozott be, ám a túloldalon Herczeg Lili is bőven tett azért, hogy ne lépjen el több góllal a Crvena zvezda. Az első negyedóra végén először lett három gól a különbség (4-7), ekkor a vendégek norvég kapusa már nyolc védésnél járt – az esztergomi szurkolók sem őt, sem a bolgár játékvezetőket nem zárták a szívükbe. 

A szerbek ezután többször is kapufával zárták le a támadásukat, így a magyar együttes zárkózott, de a 22. percben bekövetkezett Elek-időkérésnél 7-9 volt az állás.

Rendeződés helyett viszont további támadásbeli pontatlanságokkal folytatódott a mérkőzés, így a szerbek a sikeres kontráik után négy góllal (8-12) is elléptek a félidő hajrájához érve – Elek Gábor a mérgelődéséért kapott is egy sárga lapot. A szünet előtt az Esztergom kapust is cserélt, de a különbség még tovább nőtt (11-16). Herczeg 35, míg a félidő második félében már nem remeklő Lunde 44 százalékos védési hatékonysággal zárta az első játékrészt, Kovács Anett és Sara Garovics is csapata legeredményesebbjeként négy-négy góllal állt.

Ötgólos hátrányból sikerült fordítani a Crvena zvezda ellen

A második félidő sokkal jobban indult, az első három gólt az Esztergom szerezte, és Bukovszky Anna is bemutatta az első védéseit – három és fél perc után jött is a vendégek időkérése. Utóbbi ellenére egy találatra zárkózott a magyar csapat, az egyenlítés azonban nem sikerült, sokáig felváltva születtek a gólok. 

Az egyébként is kiváló hangulatot csak fokozta, amikor 0-0 óta először sikerült egalizálni a 43. percben (20-20). Pláne, miután a vezetést is átvette az Esztergom!

Katrine Lunde a 15. és a 47. perc között mindössze egy védést mutatott be, ám a következő két percben kettőt, így a Crvena zvezda kétgólos hátrányból még visszajött. Tíz perccel a vége előtt mégis 24-22-nél következett az utolsó szerb időkérés, majd három gól is volt a magyar előny. A hazai szurkolók ünneplését csak Szöllősi-Zácsik Szandra hajrábeli sérülése tudta beárnyékolni, az utolsó percekben már állva tapsolták a végül 29-28-as esztergomi győzelmet.

Kovács Anett és Varga Emília hét-hét góllal lettek a találkozó legeredményesebb játékosai. Az El-selejtező harmadik fordulójában a visszavágót jövő szombaton 18 órától rendezik Belgrádban, a párharc győztese a csoportkörbe jut.

Női kézilabda Európa-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

 

