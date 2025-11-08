Katrine Lunde hiába sokkolta Elek Gábor csapatát – óriási feltámadás Esztergom kézilabdaünnepén!

A Mosonmagyaróvárhoz szeretne csatlakozni az Esztergom a női kézilabda Európa-liga csoportkörébe, ehhez a szerb Crvena zvezda csapatán át vezet az út. Elek Gábor együttese a klub történetének első nemzetközi kupamérkőzésére készült a párharc odavágóján szombaton, nem meglepő tehát, hogy teljesen megtelt a nemégiben kibővített Suzuki Aréna. A rivális legismertebb játékosaként a 45 éves kapus, Katrine Lunde is visszatért Magyarországra, az exgyőri norvég már 34. alkalommal játszott Elek aktuális gárdája ellen. Az eddigi mérlege 24 győzelem, három döntetlen és hat vereség volt, ezúttal azonban az Esztergom esélyesebbnek tűnt az előző körben svájci riválist búcsúztató szerb bajnoknál, amelyet mintegy ötven szurkolója elkísért.

Elek Gábor bízott az Esztergom kézilabdacsapatának sikerében a Crvena zvezda elleni Európa-liga-selejtező előtt (Forrás: Esztergomhandball.hu)

Elek Gábor ünneplést kapott az Esztergom mérkőzése előtt

A legendás edző szerdán ünnepelte az 55. születésnapját, így szerveztek egy ehhez kapcsolódó futóversenyt és meg is ünnepelték Eleket az esztergomiak a mérkőzésnap délelőttjén. Az NB I legutóbbi bronzérmese amiatt is örülhetett a találkozó előtt, mert Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a héten négy játékost – Bukovszky Anna, Faragó Lea, Kovács Anett és Szmolek Apollónia – is behívott a csapatból a magyar válogatott világbajnoki keretébe.

Már a bemelegítés közben is remek hangulatot csinált mindkét, átellenes sarokban lévő szurkolótábor, a hazaiak között néhány Ferencváros-mezes drukker is felbukkant. A játékosok bemutatásánál ők is segítettek feltartani egy molinót, amelyen egyebek mellett „A mi mesénk most íródik" szöveg is szerepelt.

Katrine Lunde sokkoló kezdése: tizenöt perc alatt nyolc védés

Katrine Lunde már a 3. percben egy bravúrral, majd egy hajszálpontos indítással mutatkozott be, ám a túloldalon Herczeg Lili is bőven tett azért, hogy ne lépjen el több góllal a Crvena zvezda. Az első negyedóra végén először lett három gól a különbség (4-7), ekkor a vendégek norvég kapusa már nyolc védésnél járt – az esztergomi szurkolók sem őt, sem a bolgár játékvezetőket nem zárták a szívükbe.

A szerbek ezután többször is kapufával zárták le a támadásukat, így a magyar együttes zárkózott, de a 22. percben bekövetkezett Elek-időkérésnél 7-9 volt az állás.

Rendeződés helyett viszont további támadásbeli pontatlanságokkal folytatódott a mérkőzés, így a szerbek a sikeres kontráik után négy góllal (8-12) is elléptek a félidő hajrájához érve – Elek Gábor a mérgelődéséért kapott is egy sárga lapot. A szünet előtt az Esztergom kapust is cserélt, de a különbség még tovább nőtt (11-16). Herczeg 35, míg a félidő második félében már nem remeklő Lunde 44 százalékos védési hatékonysággal zárta az első játékrészt, Kovács Anett és Sara Garovics is csapata legeredményesebbjeként négy-négy góllal állt.