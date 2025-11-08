Ítéletre vár a „zalai Jézus”, a csoda sem segített rajta

Nem ússza meg a büntetést az a magát Jézus inkarnációjának, gyógyító és lelket mentő mesternek feltüntető férfi, aki milliókat csalt ki áldozataitól Zalában és más vármegyékben – adta hírül a Zaol.hu.

Nem történt meg a csoda: a „zalai Jézus” lebukott. Illusztráció. Fotó:Shutterstock

A portál idézi a Zalaegerszegi Törvényszék közleményét, amelyben arról számolnak be, hogy

a férfi a látogatói bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget teremtett velük, majd tanításaival befolyásolni kezdte életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat és pénzügyi döntéseiket is.

A törvényszéki információk szerint a sértettek egy része végig hitt a vádlott küldetésében, többen viszont megkérdőjelezték tevékenységét. Ám ők sem tudtak kitörni befolyása alól, mert

a férfi azzal fenyegette meg őket, hogy aki „elárulja” őt, az megbetegszik.

A „zalai Jézus” ugyan csodatévőnek mutatta be magát, de rajta nem segített a csoda: a Zalaegerszegi Járásbíróság tavaly nem jogerősen hat év börtönre és fizetési kötelezettségre ítélte. Az ügy másodfokú tárgyalását hétfőn tartják – írja a Zala Vármegyei hírportál a cikkben, amelyet teljes terjedelmében itt olvashat el.

Borítókép: Voltak, akik kiálltak az ál-Jézus mellett (Fotó: Zaol.hu)