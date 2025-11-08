Zalaegerszegi Törvényszékáldozatteskándi áljézus

Ítéletre vár a „zalai Jézus”, a csoda sem segített rajta

A Zalaegerszegi Törvényszék előtt folytatódik annak az ügynek a tárgyalása, amelyben egy férfi magát Jézus inkarnációjának adta ki, és hosszú éveken keresztül milliókat csalt ki követőitől. Tavaly ősszel már hat év börtönre ítélték, most a másodfokú döntésre várnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Zaol.hu2025. 11. 08. 15:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem ússza meg a büntetést az a magát Jézus inkarnációjának, gyógyító és lelket mentő mesternek feltüntető férfi, aki milliókat csalt ki áldozataitól Zalában és más vármegyékben – adta hírül a Zaol.hu. 

wooden gavel, a wooden legal gavel on an office desk, Judge gavel, Law,
Nem történt meg a csoda: a „zalai Jézus” lebukott. Illusztráció. Fotó:Shutterstock

A portál idézi a Zalaegerszegi Törvényszék közleményét, amelyben arról számolnak be, hogy 

a férfi a látogatói bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget teremtett velük, majd tanításaival befolyásolni kezdte életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat és pénzügyi döntéseiket is. 

A törvényszéki információk szerint a sértettek egy része végig hitt a vádlott küldetésében, többen viszont megkérdőjelezték tevékenységét. Ám ők sem tudtak kitörni befolyása alól, mert 

a férfi azzal fenyegette meg őket, hogy aki „elárulja” őt, az megbetegszik.

A „zalai Jézus” ugyan csodatévőnek mutatta be magát, de rajta nem segített a csoda: a Zalaegerszegi Járásbíróság tavaly nem jogerősen hat év börtönre és fizetési kötelezettségre ítélte. Az ügy másodfokú tárgyalását hétfőn tartják – írja a Zala Vármegyei hírportál a cikkben, amelyet teljes terjedelmében itt olvashat el

Borítókép: Voltak, akik kiálltak az ál-Jézus mellett (Fotó: Zaol.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu