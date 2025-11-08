Hihetetlen módon kerülte el a vereséget a Manchester United

A nyáron a Brentfordtól szerződtetett kameruni Bryan Mbeumo idénybeli ötödik góljával a vendégek szereztek vezetést a 32. percben, s a hajráig úgy tetszett, visszavágnak a májusi, Európa-liga-döntőben elszenvedett 1-0-s vereségért.

A Tottenham azonban a 84. percben a francia Mathys Tel révén egyenlített, sőt a 91. percben Richarlison találatával közel került a győzelemhez.

A United végül a 96. percben a holland Matthijs de Ligt találatával megmentett egy pontot.

Premier League, 11. forduló: Tottenham Hotspur–Manchester United 2-2 (0-1)