Hihetetlen módon kerülte el a vereséget a Manchester United

Vezetett a Manchester United idegenben, de végül csak a 96. percben szerzett góllal mentette 2-2-es döntetlenre a Tottenham Hotspur elleni mérkőzését az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati első találkozóján.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 16:47
A Manchester United örülhet annak, hogy nem kapott ki Londonban Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A nyáron a Brentfordtól szerződtetett kameruni Bryan Mbeumo idénybeli ötödik góljával a vendégek szereztek vezetést a 32. percben, s a hajráig úgy tetszett, visszavágnak a májusi, Európa-liga-döntőben elszenvedett 1-0-s vereségért. 

A Tottenham azonban a 84. percben a francia Mathys Tel révén egyenlített, sőt a 91. percben Richarlison találatával közel került a győzelemhez. 

A United végül a 96. percben a holland Matthijs de Ligt találatával megmentett egy pontot.

Premier League, 11. forduló: Tottenham Hotspur–Manchester United 2-2 (0-1)

