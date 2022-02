Egyszer már rendezték Budapesten Ukrajna helyzetét

Péntek este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétett videójában jelentette be: Az orosz és az ukrán fél számára is felajánlotta a béketárgyalások helyszínéül Budapestet. A tárcavezető elmondta azt is, hogy felajánlásától egyik fél sem zárkózott el.

Nem ez lenne az első eset, hogy a magyar főváros fontos geopolitikai esemény helyszíne lenne: 1994. december 5-én itt írták alá a budapesti memorandum elnevezésű nemzetközi szerződést az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) itt megtartott konferenciáján. A dokumentum – amelyet eredetileg három atomnagyhatalom, Oroszország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság írt alá – kimondja, hogy

Kijev leszereli atomfegyvereit, cserébe az aláíró nagyhatalmak szavatolják Ukrajna területi épségét és szuverenitását.

A memorandum mellett később Kína és Franciaország is támogató nyilatkozattal állt ki. Az egyezség alapján így akkor Ukrajna a következő két évben leszerelte a világon a harmadik legnagyobbnak számító – szovjet örökségű – nukleáris arzenálját.