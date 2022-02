Elítélt terroristának is van hely Mark Rutte pártjában

Már Mark Rutte is magát hibáztatja, amiért újabb botrányba keveredett az általa vezetett jobbközép-liberális Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD), miután kiderült, hogy egy terrorizmusért korábban elítélt személyt neveztek ki a párt terrorizmus elleni bizottságának vezetőjévé.

Nem mélyültem el eléggé az ügy hátterében

– ismerte el a minap a miniszterelnök, miután az elmúlt hét legforróbb témája lett a holland belpolitikában az, hogy a korábban több gyilkossággal is összefüggésbe hozott Hofstad nevű terrorista csoport egykori tagja, Soumaya Sahla vezető pozíciót tölthetett be a VVD-n belül.

Soumaya Sahla marokkói származású holland állampolgár, aki iszlám teológiát tanult, mielőtt férjhez ment az egyebek mellett a híres filmrendező, Theo van Gogh 2004-es meggyilkolásáért is felelős csoportosulás egyik tagjához. A csoport főleg fiatal férfiakból állt, akik ugyan holland állampolgárok voltak, de legtöbben második vagy harmadik generációs bevándorló családból származtak. A Hofstad csoport ráadásul spanyol, marokkói, olasz és belga hálózatokkal is kapcsolatban állt, és

korábban azt tervezte, hogy egy sor holland politikus, köztük az euroszkeptikus és iszlámellenes Szabadságpártot (PVV) vezető Geert Wilders ellen is merényletet követnek el, illetve támadást terveztek az egyetlen holland atomreaktor ellen, és Európa-szerte terrorista akciókat terveztek végrehajtani.

Az európai titkosszolgálatok a csoportot kapcsolatba hozták a Marokkói Iszlám Harci Csoporttal is, amely részt vett a 2004-es madridi terrormerényletekben és a 2003-ban Casablancában elkövetett támadássorozatokban. Szír származású imámja kapcsolatban állt az iraki mudzsahedinekkel és az al-Kaida egyik vezetőjével.

Soumaya Sahla egészen 2005-ig tagja volt a csoportosulásnak, és akkor sem önszántából fordított hátat a Hofstadnak; több társával együtt a hatóságok letartóztatták, ráadásul a rajtaütés során is több automata fegyvert és lőfegyvert foglaltak le a rendőrök. Ezt követően a 38 éves nőt terrorista csoportban való részvétel, illegális fegyvertartás, valamint gyilkosságra való előkészület miatt ítélték három év börtönre, noha utóbbi vádat végül a holland legfelsőbb bíróság nem tartotta kellően megalapozottnak. Az utolsó fellebbezésre és ítéletre 2014-ben került sor, a bíróság ekkor is bűnösnek találta. A liberális demokrácia elveivel már a börtönévei alatt ismerkedett meg, később pedig a VVD egykori pártelnöke, Frits Bolkestein vette pártfogásába – így került Mark Rutte pártjába is.

Az országos felháborodást követően Soumaya Sahla végül múlt héten lemondott a VVD igazságügyi hálózatának elnöki posztjáról, noha a liberális pártnak továbbra is tagja maradt. Korábbi döntéseiért nyilvánosan is bocsánatot kért, majd úgy nyilatkozott: „mélyen megbántam az akkori döntéseimet, és ezt mindenki tudja rólam a környezetemben”.

Soumaya Sahlának a VVD-n belül betöltött szerepére egyébként maga Geert Wilders hívta fel a figyelmet egy parlamenti ülésen.

A bevándorlásellenes politikus felszólította a VVD-t, hogy azonnal zárja ki soraiból a terroristamúlttal rendelkező nőt, a kormánypárt azonban ezt nem tartotta indokoltnak, noha Sophie Hermans, a párt frakcióvezetője elismerte, hogy az ügy „kényelmetlen helyzetbe” hozta őket.

A VVD honlapján egyébként úgy írták le a nő párton belüli szerepét, mint aki „tanácsot adott politikusoknak és kormányzati tisztviselőknek a terrorizmus elleni küzdelem és a deradikalizáció témájában”.

Borítókép: Soumaya Sahla iszlamista múltja ellenére is maradhat a liberális kormánypárt tagja (Forrás: ANP/John van Hamond)