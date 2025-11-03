vádlottvádbörtönGyőr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészséggyermekpornográfiaweboldalfelvétel

Évekre börtönbe kerülhet a győri férfi, aki gyermekpornográf képeket osztott meg

Egy győri férfi ellen emeltek vádat, aki nyilvános weboldalra próbált tiltott tartalmakat feltölteni. A gyermekpornográfia miatt indult eljárásban az elkövetőt akár tizenkét év börtönre is ítélhetik.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 19:44
Forrás: Freepik
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség az ellen a férfi ellen, akit gyermekpornográfia bűntettével vádolnak. Amennyiben beismeri bűnösségét, akár tizenkét évet is kaphat – írta az Origo.hu.

Gyermekpornográfia miatt indult eljárás a győri férfi ellen.
Gyermekpornográfia miatt indult eljárás a győri férfi ellen
(Forrás: Freepik.com/illusztráció)

Gyermekpornográfia miatt számíthat börtönbüntetésre

A vád szerint a győri férfi 2022 májusában regisztrált egy felnőtt-tartalmak megosztására szolgáló, nyilvános oldalra. Nem sokkal később pedig megpróbált feltölteni 13 pornográf felvételt, amelyek között három olyan is volt, amin tizenkét év alatti gyermekek szerepeltek

Bár a feltöltés technikai okok miatt megszakadt, a férfi később hat gyermekpornográf tartalmú felvételt közvetlenül továbbított ismeretlen személyeknek.

A főügyészség gyermekpornográfia bűntettével vádolja a férfit, és indítványozta, hogy amennyiben az előkészítő ülésen beismeri tettét, a Győri Törvényszék tizenkét év börtönbüntetéssel sújtsa. Az ügyészség emellett azt is kezdeményezte, hogy a vádlottat véglegesen tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal, vagyis tizennyolc év alatti gyermekekkel kerülhetne kapcsolatba.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Freepik)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu