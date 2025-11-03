Évekre börtönbe kerülhet a győri férfi, aki gyermekpornográf képeket osztott meg

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség az ellen a férfi ellen, akit gyermekpornográfia bűntettével vádolnak. Amennyiben beismeri bűnösségét, akár tizenkét évet is kaphat – írta az Origo.hu.

Gyermekpornográfia miatt indult eljárás a győri férfi ellen

(Forrás: Freepik.com/illusztráció)

Gyermekpornográfia miatt számíthat börtönbüntetésre

A vád szerint a győri férfi 2022 májusában regisztrált egy felnőtt-tartalmak megosztására szolgáló, nyilvános oldalra. Nem sokkal később pedig megpróbált feltölteni 13 pornográf felvételt, amelyek között három olyan is volt, amin tizenkét év alatti gyermekek szerepeltek.

Bár a feltöltés technikai okok miatt megszakadt, a férfi később hat gyermekpornográf tartalmú felvételt közvetlenül továbbított ismeretlen személyeknek.

A főügyészség gyermekpornográfia bűntettével vádolja a férfit, és indítványozta, hogy amennyiben az előkészítő ülésen beismeri tettét, a Győri Törvényszék tizenkét év börtönbüntetéssel sújtsa. Az ügyészség emellett azt is kezdeményezte, hogy a vádlottat véglegesen tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal, vagyis tizennyolc év alatti gyermekekkel kerülhetne kapcsolatba.