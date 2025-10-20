mobiltelefongyermekpornográfiaDunakeszi Járási Ügyészség

Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy gödi férfi ellen

A gödi férfi mobiltelefonján a rendőrség hétszáz, gyermekekről készült pornográf felvételt talált.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 20. 10:21
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Dunakeszi Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt vádat emelt egy gödi férfival szemben, akinél hétszáz, gyermekekről készült pornográf felvételt talált – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség

Judge with paper document pronouncing sentence in a court of law. Judge finds the accused guilty, passes judgement and rules case closed. Hand holding gavel and hitting sound block in close-up
A gödi férfi súlyos büntetésre számíthat Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A közlemény szerint a gödi férfi 2019 szeptembere és 2020 novembere között egy internetes alkalmazáson keresztül több gyermekpornográf felvételt cserélt egy másik férfival.

A felvételek között volt olyan is, amelyen tizenkettedik életévét be nem töltött lány- és fiúgyermek szerepelt a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon.

A rendőrség a férfi gödi otthonában tartott kutatás során lefoglalta az elkövető mobiltelefonjait, amelyeken 

összesen hétszáz gyermekpornográf felvétel volt,

ebből legalább kétszázötvenen tizenkét éven aluli, közel kétszáz felvételen pedig tizenkettő és tizennégy év közötti gyermekek szerepeltek – írták.

A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte. A Dunakeszi Járási Ügyészség a férfit kétrendbeli, gyermekpornográf felvételek tartásával, valamint azok átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolja, és ezért vele szemben a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül, végrehajtandó szabadságvesztés, valamint minden olyan foglalkozástól való végleges eltiltás kiszabását indítványozza, amelynek keretében tizennyolc éven aluli személyek nevelését, felügyeletét vagy gondozását végezné. A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben. 

Borítókép: A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte (Illusztráció/Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu