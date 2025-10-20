Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy gödi férfi ellen

A Dunakeszi Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt vádat emelt egy gödi férfival szemben, akinél hétszáz, gyermekekről készült pornográf felvételt talált – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A gödi férfi súlyos büntetésre számíthat Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A közlemény szerint a gödi férfi 2019 szeptembere és 2020 novembere között egy internetes alkalmazáson keresztül több gyermekpornográf felvételt cserélt egy másik férfival.

A felvételek között volt olyan is, amelyen tizenkettedik életévét be nem töltött lány- és fiúgyermek szerepelt a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon.

A rendőrség a férfi gödi otthonában tartott kutatás során lefoglalta az elkövető mobiltelefonjait, amelyeken

összesen hétszáz gyermekpornográf felvétel volt,

ebből legalább kétszázötvenen tizenkét éven aluli, közel kétszáz felvételen pedig tizenkettő és tizennégy év közötti gyermekek szerepeltek – írták.