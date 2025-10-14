Beismerte bűneit a gyermekpornográfiával vádolt Premier League-játékvezető

Az egykori Premier League-játékvezető, David Coote bűnösnek vallotta magát gyermekekről készült pornográf képek készítésében és birtoklásában. Az ügyet a nottinghami koronabíróság előtt tárgyalták, ahol a 43 éves bírót kedden hallgatták meg. A vádirat szerint Coote egy úgynevezett „A kategóriás” videót készített – ez a brit jogrendszerben a legsúlyosabb besorolású, gyermekeket érintő bűncselekmények közé tartozik. A jogerős ítélet meghozatala később lesz esedékes, addig Coote-t feltételesen szabadlábra helyezték. A következő meghallgatás december 11-én várható.

A piros lapot most a gyermekpornográfiával vádolt David Coote kapta

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

David Coote nagy bajban van

A brit törvények értelmében az olyan tartalmak létrehozása, megosztása vagy tárolása, amelyek gyermekeket ábrázolnak szexuális vagy illetlen módon, súlyos bűncselekménynek számít, és akár többéves börtönbüntetést is eredményezhet.

David Coote neve nem először került a hírekbe botrány miatt. 2025 augusztusában az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) nyolc hétre eltiltotta őt, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyben sértő megjegyzéseket tett Jürgen Kloppra, a Liverpool korábbi menedzserére. Néhány hónappal később a játékvezetőket felügyelő szervezet felbontotta a szerződését, azaz kirúgta a bírót.

Egy coming out és ami mögötte van

Coote 2025 elején vállalta nyilvánosan, hogy meleg, és akkor arról beszélt, hogy hosszú ideig küzdött azzal, hogy titokban tartsa szexuális orientációját. Saját bevallása szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy időnként nehezen kezelte a rá nehezedő nyomást. Az ügy komoly visszhangot váltott ki az Egyesült Királyságban, hiszen egy ismert sportemberről volt szó, aki hosszú éveken át a világ legerősebb futballbajnokságában bíráskodott. Az ítélet még nem ismert, de mivel a vád a legsúlyosabb kategóriába esik, a szakértők szerint reális esély van rá, hogy Coote letöltendő börtönbüntetést kap.