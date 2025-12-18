Mennyei marhaszegy

Vadászni ment Rezeda Kázmér. Igazából nem volt ebben semmi különleges, ugyanis hatéves kora óta vadászott. És nem volt szükség semmi különleges engedélyre vagy törvényszegésre, ugyanis Rezeda Kázmér hatévesen Kittenberger Kálmánnal járt vadászni. Poétikusan ifjú korában bejárta Afrikát Kázmér. És már hatévesen tudott három szuahéli szót. Igaz, ezt a hármat tudja mindenki, csak azt nem tudják, hogy három, s azt, hogy szuahéli. Mert ugye mindenki ismeri Afrika legmagasabb hegyének nevét: Kilimandzsáró. Csak azt nem tudják, hogy ez valójában két szó, úgy, mint Kilima-Ndzsáró, és azt jelenti: Havas hegy. Vagy azt, hogy „ragyogó fehérségű hegy”, de gondolom, az ugyanaz. A harmadik pedig a Szimba, ami oroszlán.

Ezzel a három szóval indult vadászni Kázmér hatévesen Afrikába. És csodálatos kalandokat élt át, és új szavakat tanult. Ott volt, amikor „este hat óra felé járt az idő. Az augusztusi nap leszállni készül a Kilima-Ndzsáró előhegyei mögé. Aláhanyatló izzó korongja sugárkévéket lövell szét a felhőtlen égen. A sugarak kigyújtják a Kibó gleccserének szűz havát: vörös tűzben lángol fenn a csillogó jégvilág.”

Igen, akkor is éppen ott volt a kis Kázmér, s látta, ahogy a vonat elüti az öreg rinocérosz anyát, s tanult egy új szót szuahéliül, azt, hogy Kifaru, ami orrszarvút jelent. És ott volt Kázmér Szimba legyőzésekor is, látta, amint „rossz idők jártak Szimbára, a nagy, fekete sörényű oroszlánra! A baj, akárcsak az emberek világában, a vadonban is csőstül jár. Így volt ez Szimbával is, egyik baj hozta magával a másikat, szegény feje már azt se tudta, hogy kerüljön ki belőlük. A száraz időszak elején kezdődött a balszerencséje, amikor egy karcsú oroszlánhölgyért, akit társául szeretett volna választani, újra és újra párbajra kelt sörényes vetélytársaival. Eddig rendjén is volt a dolog, hiszen a vadonban minden állatnak meg kell küzdenie a párjáért, de hogyan történhetett meg, hogy éppen ő maradjon pár nélkül?! Hiszen az ő részén volt minden esély! Keményen megállta a helyét a viadalokban, sorra legyőzte a vetélytársakat, legfeljebb egy-két kósza sörényes settengett még a választottja nyomában, de ezektől nem kellett tartania, mert gyávábbak voltak, semhogy felvegyék vele a harcot.”