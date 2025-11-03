Rendkívüli

A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Sorra zárják be a templomokat Nyugat-Európában, míg hazánkban több száz új épült

Miközben Nyugat-Európában sorra zárnak be a templomok, a Kárpát-medence magyarlakta területein az elmúlt években 4000 templom újult meg és 200 új épült – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az épülő pesthidegkúti református templom és gyülekezeti ház bokrétaavató ünnepségén hétfőn, Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 18:54
Soltész Miklós, Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az épülő pesthidegkúti református templom és gyülekezeti ház bokrétaavató ünnepségén Budapesten
Soltész Miklós, Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az épülő pesthidegkúti református templom és gyülekezeti ház bokrétaavató ünnepségén Budapesten
Nyugat-Európában kereskedelmi és sportközpontokká, éttermekké, adott esetben mecsetté alakítják át a templomokat – mondta Soltész Miklós. 

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az épülő pesthidegkúti református templom és gyülekezeti ház bokrétaünnepén

Hollandiában például 2030-ig a katolikus templomok 60-70 százalékát fogják bezárni – tette hozzá. Közlése szerint a 20 ezres lélekszámú Pesthidegkút református közösségének, immár százéves törekvése a hitéleti tér bővítése, azonban a régi templomban a terület hiánya miatt erre nem nyílt lehetőség.

Most viszont mertek nagyot álmodni, és a kormányzat támogatta törekvésüket annak reményében, hogy az új épületeket nemcsak lélekkel töltik meg, hanem közösségi élettel is

 – fűzte hozzá. 

Hangsúlyozta, hogy a templom építésének támogatásakor három szempont vezeti a kormányzatot. Egyrészt a hitélet erősítése és fenntartása, az érintett település fejlesztése, továbbá az is fontos, hogy az építkezésen dolgozó emberek jövedelemhez jutnak a munka által, ami erősíti saját közösségüket és családjukat.

Az 1400 négyzetméter alapterületű templomot, gyülekezeti házat és lelkészlakásokat a tervek szerint 2026 áprilisában adják át. Az EBK Invest kivitelezésében készülő beruházás megvalósításához kétmilliárd forint támogatást nyújtott az állam, ezenfelül pedig a gyülekezet tagjai is hozzájárultak a költségekhez.


Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az épülő pesthidegkúti református templom és gyülekezeti ház bokrétaünnepén

