Sorra zárják be a templomokat Nyugat-Európában, míg hazánkban több száz új épült

Nyugat-Európában kereskedelmi és sportközpontokká, éttermekké, adott esetben mecsetté alakítják át a templomokat – mondta Soltész Miklós.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond az épülő pesthidegkúti református templom és gyülekezeti ház bokrétaünnepén (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Hollandiában például 2030-ig a katolikus templomok 60-70 százalékát fogják bezárni – tette hozzá. Közlése szerint a 20 ezres lélekszámú Pesthidegkút református közösségének, immár százéves törekvése a hitéleti tér bővítése, azonban a régi templomban a terület hiánya miatt erre nem nyílt lehetőség.

Most viszont mertek nagyot álmodni, és a kormányzat támogatta törekvésüket annak reményében, hogy az új épületeket nemcsak lélekkel töltik meg, hanem közösségi élettel is

– fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a templom építésének támogatásakor három szempont vezeti a kormányzatot. Egyrészt a hitélet erősítése és fenntartása, az érintett település fejlesztése, továbbá az is fontos, hogy az építkezésen dolgozó emberek jövedelemhez jutnak a munka által, ami erősíti saját közösségüket és családjukat.

Az 1400 négyzetméter alapterületű templomot, gyülekezeti házat és lelkészlakásokat a tervek szerint 2026 áprilisában adják át. Az EBK Invest kivitelezésében készülő beruházás megvalósításához kétmilliárd forint támogatást nyújtott az állam, ezenfelül pedig a gyülekezet tagjai is hozzájárultak a költségekhez.