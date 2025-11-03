Lázár JánosközbeszerzésStrabag

Módosíthatják a közbeszerzési törvényt a Strabag-ügy miatt

Lázár János kizárná a közbeszerzési eljárásból azokat a cégeket, akik kárt okoznak a magyar adófizetőknek. Tíz hónap nem volt elég, hogy a Strabag osztrák órásvállalat kijavítsa a trehány munkavégzés miatt az átadást követő rövid időn belül megsüllyedt útszakaszt. A tárcavezető ezért a közbeszerzési törvény módosítását kezdeményezi.

Forrás: Facebook2025. 11. 03. 19:37
„Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit! Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását” – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán. 

Bonyhád, 2025. október 22. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én. MTI/Kiss Dániel
Fotó: Kiss Dániel / MTI Fotószerkesztõség

Mint írta: 

azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogaikat, kizárják a közbeszerzési eljárásaikból. 

A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálják.

„A Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. 

Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált

– idézte fel a tárcavezető. Hozzátette: a cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan.

„Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út. Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne” – zárta bejegyzését Lázár János.

 


Borítókép: A szóban forgó építkezés (Forrás: Facebook)

