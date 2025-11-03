Az újabb tiszás adatszivárgási botrány után még mindig ott világít pár kérdés – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az európai parlamenti képviselő az üggyel kapcsolatban több kérdést is feltett:

Mi az a megfontolás, ami miatt egy ukrán céggel fejlesztik a támogatói adatokat tartalmazó tiszás mobilalkalmazást?

Nem akadt egyetlen magyar cég sem, amelyet alkalmasnak találtak volna?

S végül: az autópályákat is ukránokkal építtetnék, vagy azt meghagynák a Strabag­nak?

– jegyezte meg Dömötör Csaba.

Mint megírtuk, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.