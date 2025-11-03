Tisza PártDömötör CsabaadatszivárgásStrabagMagyar Péter

Az autópályákat is ukránokkal építtetné Magyar Péter, vagy meghagyná a Strabag­nak?

Nem akadt egyetlen magyar cég sem, amelyet alkalmasnak találtak volna? – tette fel a kérdést Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő az ukrán fejlesztésű Tisza Világ applikációval kapcsolatban, miután 200 ezer felhasználó adatai váltak nyilvánossá.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 10:25
Az újabb tiszás adatszivárgási botrány után még mindig ott világít pár kérdés – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Tihany, 2025. augusztus 29. Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a Parlamenti csataterek - Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én. MTI/Vasvári Tamás
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az európai parlamenti képviselő az üggyel kapcsolatban több kérdést is feltett:

  • Mi az a megfontolás, ami miatt egy ukrán céggel fejlesztik a támogatói adatokat tartalmazó tiszás mobilalkalmazást?
  • Nem akadt egyetlen magyar cég sem, amelyet alkalmasnak találtak volna?

S végül: az autópályákat is ukránokkal építtetnék, vagy azt meghagynák a Strabag­nak?

– jegyezte meg Dömötör Csaba. 

Mint megírtuk, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.


Fotó: Tisza Párt (Fotó: Máté Krisztián)

