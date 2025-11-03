adatszivárgásHont AndrásTisza PártmémgyárDeák DánielMagyar Péter

Beindult a mémgyár a tiszás adatszivárgás hírére

Az internet népe sem kíméli Magyar Pétert és a Tisza Pártot az adatszivárgási botrány miatt. Szellemes mémek és szövegek sokasága árasztotta el közösségi hálót, miután kiderült, hogy nyilvánosságra kerültek 200 ezer tiszás felhasználó személyes adatai.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 8:30
Vicces tartalmak árasztották el az internetet a korántsem vicces tiszás adatszivárgási botrányról. Hétvégén robbant a hír, hogy 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki, tulajdonképpen mindenkié, aki letöltötte a telefonjára a Tisza Világ applikációt. A hír hallatán Magyar Péter Oroszországot vádolta meg azzal, hogy beleavatkozik a magyar választásokba. Válaszul felrobbant az internet.

– Addig is rendszeresítünk a magyar vonalon ezer titkosszolgát és egy csomó alusisakot – írta Hont András publicista, hozzátéve: „Vigyázz! Az alábbi alkotást Tóni egymilliárdos éjája készítette.”

Forrás: Facebook

Deák Dániel politikai elemző is megosztott egy mémet egy nevetős emoji kíséretében.

 

Deák Dániel egy másik mémet is bemutatott, amely szerint „Magyar Péter választ adott arra, miért haladnak lassan az oroszok az ukrán fronton: Putyint lefoglalja a Tisza Világ mobilalkalmazás!”

Sőt, miatta nem lesz előválasztás és miatta nincsenek jelöltjei sem a Tiszának!

– tette hozzá az elemző.

A véleményvezérek sem hagyták szó nélkül az adatszivárgási botrányt. Az Ahogy a Gazda látja oldal két posztot is szentelt az ügynek.

Jó kifogás sose rossz. Én amúgy az ufókat sem zárnám ki teljesen. Peti, legyen egy B terv is

– írták az oldalon.

Forrás: Facebook

A véleményvezér egy poént is elengedett:  „A Tisza kampánystábja valamit félreértett, 106 körzet jelöltjeinek neveit kellett volna novemberben bejelenteni, nem 200 ezer szimpatizáns adatait.”

Szarvas Szilveszter újságíró sem kímélte Magyar Pétert:

Tiszás vagy és kikerült a netre a telefonszámod? Peti, a te telefonodat is szívesen bedobja a Dunába, hogy illetéktelenek ne tudjanak hívogatni. Csak add neki oda. Úgy látszik, Magyar Péter nem csak a telefonlopáshoz ért, telefonszámokat is tud lopni.

 

Az Ez is egy vélemény oldal is humorosra vette Magyar Péterék újabb botrányát.

 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

add-square Tiszás adatszivárgás

Magyar Péter kezdhet aggódni, a NAIH elé került az adatszivárgási botránya

