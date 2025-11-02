Hont András: Ha valami baj van, mindig az oroszok a hibásak

Hont András a közösségi oldalán reagált Magyar Péter legújabb kijelentéseire. „Kiszivárognak a támogatóink adatai, de nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok. Mert az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal” – írta Hont András.

A publicista szerint mindez abszurd magyarázkodás, amelyben a felelősség eltolása a legfeltűnőbb. – „A titkosszolgálatok pedig nem védtek meg, noha megtehetnék, mert ők is ott vannak mindenhol” – idézte ironikusan Magyar Péter szavait.

„Igaz, a miniszterelnök információforrásait nem tudják megvédeni, hiszen én tudom, hogy most adtak át neki egy nagymintás kutatást, amelyben utcahosszal vezetünk” – tette hozzá gúnyosan.

Hont András szerint

Magyar Péter ezzel sajátos logikát épített fel, amelyben minden hibát külső tényezőkre hárít.

„Szóval mindezért sajnos a jelöltekről senki más nem mondhat véleményt, csak ő. No, nem azért, mert 106 sincs meg, nemhogy 318, hanem mert az oroszok” – fogalmazott.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: NurPhoto)