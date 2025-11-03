Ahelyett, hogy én lettem volna a világelső edzője, egy börtöncellában reszkettem

A2923EV. Ez nem Boris Becker útlevelének a száma, hanem az az azonosító, amelyet az egykori világsztár abban az angliai börtönben kapott, amelyben raboskodott. Az olasz újságíró azt firtatta: mi jut eszébe Beckernek, ha meglátja ezt a szám- és betűsort. Becker szerint ez is ő volt abban az időszakban, amikor börtönben ült. Amikor elveszítesz mindent, amit fontosnak tartasz – a szabadságot, a pénzt, a szeretteidet –, csak a jellemed marad. Ez segített át a poklon. Most már tudom, hogy a legrosszabb helyzetben is találhatok kiutat.”

Boris Becker döbbenetes interjút adott

Fotó: DAVID INDERLIED / DPA

Boris Becker: Elképesztő, hogy ez velem történt meg

Boris Becker mindössze 17 éves és 5 hónapos volt, amikor pályafutása során először nyerte meg az angol nemzetközi teniszbajnokságot, vagyis Wimbledont. Megdöbbentő a tény, hogy az All England Club, ahol a wimbledoni események zajlanak és a wandsworthi börtön mindössze két mérföldre van egymástól. Becker erre a következőket mondta: „Az élet tiszta őrület. Van egy körforgalom, amikor elhagyod Londont, Chelsea-ből délnyugat felé tartasz, és átmész a hídon. Ha balra mész, Wimbledonba jutsz; ha jobbra, a Wandsworth börtönbe. Mindkettő egy mérföldre van ettől a körforgalomtól.

Ezen mélyen elgondolkodtam. Miért pont én voltam minden idők legfiatalabb wimbeldoni bajnoka és miért én kerültem később börtönbe szinte ugyanott?

Becker felidézte azokat a viszonyokat, amelyeket a börtönben élt át, tapasztalt: „A cellám a folyosó végén volt. Visszajöttem az ebédlőből, erre láttam, hogy egy új rabot tettek be a barátom cellájába. Egy hatalmas, izmos óriást. Féltem tőle. Úgy voltam, hogy az egyetlen biztonságos hely a saját cellám volt. És ez a fickó két embert ölt meg. Csodálkozik valaki, hogy féltem?

A börtön kemény, veszélyes hely, sajátos szabályokkal. A börtönöket a rabok irányítják, nem az őrök. Senki sem tudja, mi folyik odabent.

Az interjúból az is kiderült, hogy 2022 januárjában egyetlen lépés választotta el Boris Beckert attól, hogy a jelenlegi világelső, Jannik Sinner edzője legyen. Mindez két hónappal azelőtt történt, hogy Beckert adócsalás miatt Angliában börtönbüntetésre ítélték. A német erre azt mondta: ha nem kellett volna börtönbe mennie, ma is ő lenne a világelső olasz edzője.