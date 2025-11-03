Rendkívüli

A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

börtönBoris BeckerAll England Club

Ahelyett, hogy én lettem volna a világelső edzője, egy börtöncellában reszkettem

Rengeteg megdöbbentő dolgot mesélt a németek egykori teniszező világsztárja, aki Olaszországban kezdett új életet. Boris Becker vallomása tényleg megrázó.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 19:15
Boris Becker
Boris Beckert jogerősen ítélték börtönre Angliában Fotó: STEPHAN JANSEN Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A2923EV. Ez nem Boris Becker útlevelének a száma, hanem az az azonosító, amelyet az egykori világsztár abban az angliai börtönben kapott, amelyben raboskodott. Az olasz újságíró azt firtatta: mi jut eszébe Beckernek, ha meglátja ezt a szám- és betűsort. Becker szerint ez is ő volt abban az időszakban, amikor börtönben ült. Amikor elveszítesz mindent, amit fontosnak tartasz – a szabadságot, a pénzt, a szeretteidet –, csak a jellemed marad. Ez segített át a poklon. Most már tudom, hogy a legrosszabb helyzetben is találhatok kiutat.”

Boris Becker
Boris Becker döbbenetes interjút adott
Fotó: DAVID INDERLIED / DPA

Boris Becker: Elképesztő, hogy ez velem történt meg

Boris Becker mindössze 17 éves és 5 hónapos volt, amikor pályafutása során először nyerte meg az angol nemzetközi teniszbajnokságot, vagyis Wimbledont. Megdöbbentő a tény, hogy az All England Club, ahol a wimbledoni események zajlanak és a wandsworthi börtön mindössze két mérföldre van egymástól.  Becker erre a következőket mondta: „Az élet tiszta őrület. Van egy körforgalom, amikor elhagyod Londont, Chelsea-ből délnyugat felé tartasz, és átmész a hídon. Ha balra mész, Wimbledonba jutsz; ha jobbra, a Wandsworth börtönbe. Mindkettő egy mérföldre van ettől a körforgalomtól. 

Ezen mélyen elgondolkodtam. Miért pont én voltam minden idők legfiatalabb wimbeldoni bajnoka és miért én kerültem később börtönbe szinte ugyanott?

Becker felidézte azokat a viszonyokat, amelyeket a börtönben élt át, tapasztalt: „A cellám a folyosó végén volt. Visszajöttem az ebédlőből, erre láttam, hogy egy új rabot tettek be a barátom cellájába. Egy hatalmas, izmos óriást. Féltem tőle. Úgy voltam, hogy az egyetlen biztonságos hely a saját cellám volt. És ez a fickó két embert ölt meg. Csodálkozik valaki, hogy féltem? 

A börtön kemény, veszélyes hely, sajátos szabályokkal. A börtönöket a rabok irányítják, nem az őrök. Senki sem tudja, mi folyik odabent.

Az interjúból az is kiderült, hogy 2022 januárjában egyetlen lépés választotta el Boris Beckert attól, hogy a jelenlegi világelső, Jannik Sinner edzője legyen. Mindez két hónappal azelőtt történt, hogy Beckert adócsalás miatt Angliában börtönbüntetésre ítélték. A német erre azt mondta: ha nem kellett volna börtönbe mennie, ma is ő lenne a világelső olasz edzője.

Becker szerint azok a vádak, amelyek Sinnert az esetleges doppingolása miatt érték, igaztalanok. A német elmondta: nem ismer olyan szert, ami segítene egy, a világ élvonalába tartozó teniszezőn. „Vannak olyan szerek, amelyek növelik az állóképességet és felgyorsítják a regenerálódást. 

De amikor holtponton vagy, 5-4-es hátrányban az ötödik szettben, ismer-e valaki olyan doppingszert, ami lehetővé teszi, hogy hidegvérű maradj, mint a jég, és üss egy ászt? Én nem.

Jannik Sinner nem doppingolt, ebben szinte biztos vagyok. Évek óta a legjobbak között van. Nem szabad elfelejteni, hogy a nagymenőket is tesztelik. Pokoli élet ez: az év 365 napján el kell mondaniuk, hol alszanak és esznek. A doppingellenes politika manapság hatalmas szabadságkorlátozás.”

A teljes interjú itt olvasható.

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.