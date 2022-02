Globálissá nőheti ki magát a szabadságkonvoj

– Arra kérjük az embereket, hogy díszítsék fel autóikat, elsősorban francia zászlókkal

– nyilatkozta a francia BFMTV-nek a Párizsba induló kamionosok mozgalmának egyik szervezője. A férfi vasárnapig közel ezer kilométert tesz meg, mire eléri a francia fővárost, mint mondja, békés demonstrációra számít. Hangsúlyozta, hogy a megmozdulás – amelyet a kanadai kamionosok akciója ihletett – célja, hogy a kormányzati politika és különösen az oltási igazolvány bevezetése ellen szólaljon fel. Többek között Bayonne-ból, Nizzából, Strasbourgból is indulnak konvojok, hogy hétvégére elérjék Párizst. A tiltakozó mozgalom közösségi oldalakon, Facebook- és Telegram-csoportokban szerveződött. A francia kormány kijelentette, hogy komolyan veszik a megmozdulást, és készen állnak arra, hogy szükség esetén intézkedéseket tegyenek. A BFMTV műsorában Gérald Darmanin francia belügyminiszter kiemelte, hogy a hírszerzés és a rendőrség is felkészült az akcióra, hogy ha bármi történik, megtegyék a megfelelő lépéseket.

Különösen igaz ez azokra az esetekre, ha az autósok másokat akarnának akadályozni a szabad mozgásukban.

Nem csak Franciaországban készülnek követni a kanadai kamionsofőrök példáját: Ausztráliában például többen attól tartanak, hogy eszkalálódhatnak az fővárosi oltásellenes tüntetések. Sajtóhírek szerint a canberrai tiltakozások akár a hétvégéig is eltarthatnak, és félő, hogy az eddigi békés demonstrációk légköre megromlik. Miközben a tüntetők Szabadság feliratú táblákat lengettek a parlament előtt, Kristina Keneally ausztrál szenátor a The Washington Postnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a tömegben olyan személyek is lehetnek, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Szerinte néhány tüntető valójában meg akarja dönteni a demokráciát.

Az Ausztrál Munkáspárt amerikai származású szenátora az utóbbi kijelentésével egy múlt heti akcióra utalt, amikor is az ausztrál rendőrök egy szervezőt letartóztattak, miután állítólag fegyvert találtak az autójában.

Craig Kelly, az Egyesült Ausztrália Párt vezetője más állásponton van: − Úgy gondolom, ezek az emberek megérdemlik a lehetőséget, hogy követeléseiket közvetlenül a miniszterelnökhöz és az ellenzéki vezetőhöz eljuttassák, ezért örömmel segítettem őket ebben – nyilatkozta a politikus.

Sajtóhírek szerint a napokban a Freedom Convoyhoz Kanada után Európában, köztük Brüsszelben, Hollandiában is csatlakoznak, de Új-Zélandon és az Egyesült Államokban is hasonlóképpen tiltakoznak a kamionosok a Covid-korlátozások ellen. Az amerikai tüntetők előreláthatólag március 4-én indulnak meg Kaliforniából Washington felé. Brian Brase, a Convoy to DC 2022 társszervezője korábban a Fox News-nak úgy nyilatkozott:

− Azt hiszem, jól látszik, hogy ez egy nagy globális mozgalommá növi ki magát, amely úgy látja, hogy az alapvető emberi jogokat sérti az, ha valakit köteleznek a koronavírus elleni védőoltás felvételére. Szerintünk ez helytelen

– tette hozzá. A tiltakozási hullámra úgy tűnik, több cég is komolyabban reagál: sajtóhírek szerint a WestJet Airlines kanadai légitársaság a márciusi járatainak húsz százalékát törölte a kamionosok tiltakozása miatti bizonytalanság következtében.

Az eredeti kanadai megmozdulás az idő elteltével egyébként egyre radikálisabb eszközökhöz folyamodik célja elérésének érdekében. Kedden arról számolt be a nemzetközi sajtó, hogy a kamionosok Ottawából a kanadai–amerikai határra vonultak, majd ott elbarikádoztak egy kiemelt fontosságú kereskedelmi útvonalat, amely a kanadai Windsor városát köti össze az amerikai Detroittal. A helyzet azóta ezen a vonalon rendeződött, azonban a szervezők figyelmeztettek, hogy a következő napokban több helyen is lezárhatják a fontos átkelőket.

Borítókép: Táblát tart a koronavírus elleni oltást és a maszkviselést támogató, de az oltás kötelezővé tételét ellenző tüntető (b) a járványügyi korlátozások ellen tiltakozó kamionosokat támogató felvonuláson Ottawában 2022. február 5-én (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Nathan Denette)