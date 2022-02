Macron csak az ukrán válság megoldása után jelenti be jelöltségét

Emmanuel Macron francia államfő meg kívánja várni a Moszkva és Kijev közötti „válság csúcspontjának a végét”, mielőtt bejelenti, hogy indul az április elnökválasztáson. „Nem tudnám észszerűen megmagyarázni a franciáknak, hogy átadom magam ennek a jelentős demokratikus folyamatnak, amikor megígértem, hogy a végsőkig ellátom az elnöki feladatokat, és most itt van a válság az ukrán határon, amely a közös biztonságunkat fenyegeti” – mondta a köztársasági elnök a La Voix du Nord című regionális lapban szerdán megjelent interjúban.

Emmanuel Macron az elmúlt napokban egyébként többször is beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és a francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő napokban Moszkvába látogathat.

Az Elabe közvélemény-kutatóintézetnek a BFM hírtévében szerdán nyilvánosságra hozott felmérése szerint Emmanuel Macron mindhárom esélyes jobboldali jelöltet, Marine Le Pent, Valérie Pécresse-t és Eric Zemmourt is legyőzné az elnökválasztás második fordulójában, ha most tartanák a választást. A felmérés szerint az államfő az első fordulóban a szavazatok 25 százalékára számíthat. Második helyen a Nemzeti Tömörülés államfőjelöltje, Le Pen áll 16,5 százalékos támogatottsággal, a 16 százalékon álló jobbközép jelölt, Valérie Pécresse és a 12,5 százalékos támogatottsággal rendelkező Eric Zemmour publicista előtt.

Amennyiben a második fordulóban Valérie Pécresse lenne az elnök kihívója, Emmanuel Macron 55,5 százalékkal győzne a friss felmérés szerint, a Köztársaságiak jelölte pedig 44,5 százalékot érne el.

Ha Marine Le Pen jutna be a második fordulóba, 56 százalékot kapna Emmanuel Macron. Az öt évvel ezelőtti eredményhez képest sokat javult Le Pen támogatottsága (44 százalék), de a közvélemény-kutatás szerint nem elegendőt a győzelemhez. 2017-ben a második fordulóban Macron 66 százalékos támogatottsággal győzte le Le Pent, aki a szavazatok 34 százalékát szerezte meg. Eric Zemmourral szemben Macron 64,5 százalékos támogatottságra számíthatna, ha most tartanák a választást, a publicista pedig a szavazatok 35,5 százalékát szerezné meg. A felmérés arra is felhívta a figyelmet, hogy a választóknak egyelőre csak 62 százaléka biztos abban, hogy kire szavaz, és csak 55 százalékuk mondta azt, hogy biztosan elmegy szavazni. Legstabilabb egyébként Le Pen tábora (75 százalék), Macron szavazói előtt (72 százalék). Az elnökválasztás első fordulóját április 10-én, a másodikat április 24-én rendezik.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/AP pool/Michel Euler)