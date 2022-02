Világszerte kiállnak Ukrajna mellett

− El a kezekkel Ukrajnától, Putyin! − hallatszott a több száz fős tömeg skandálása a londoni Downing Street 10. előtt. Az összegyűlt tüntetők szimpátiájukat kívánták kifejezni az orosz agresszió áldozatául esett országnak, valamint azt követelték Boris Johnson brit kormányfőtől, hogy keményebb büntetőintézkedésekkel lépjen fel Moszkvával szemben. − Sokkban vagyok, a családom még mindig Ukrajnában van − nyilatkozta a The New York Times amerikai napilapnak a jelenlévők egyike.

Londonban egyébként már szerda este is szerveztek hasonló tüntetést, az orosz nagykövetség előtt gyűltek össze az emberek. Akkor nemcsak ukrán, de grúz és belarusz zászlókat is lehetett látni a tömegben.

A mai nap folyamán világszerte zajlottak Ukrajna mellett kiálló demonstrációk. Berlinben csütörtök reggel az amerikai nagykövetség előtt gyűlt össze több száz fő. A leírások alapján a hangulat nyomasztó volt, a jelenlevőket sokkolták az események.

Fotó: Reuters

Párizsban az orosz nagykövetség előtt gyűltek össze a szimpátiájukat kifejező emberek, sokan közülük Franciaországban élő ukránok voltak. A tömegből többen terroristának és diktátornak nevezték Putyint, valamint közösen az ukrán himnuszt és más hazafias dalokat énekeltek. Madridban, ahol pár nappal ezelőtt több száz ember tüntetett Moszkva ellen, a mai napon csak egy kisebb csoport állt ki Ukrajna mellett.

Fotó: EPA/Fernando Villar

Ezenkívül még Hollandiában, Dániában, Japánban, Lengyelországban, Norvégiában és Lettországban is szerveztek hasonló tüntetéseket. Emellett Oroszországban is történtek ilyen akciók, azonban ezek jórészt egyszemélyes demonstrációk voltak. − Nincsenek nyilvános háborúellenes megnyilvánulások − mondta a Szabad Európa Rádió híroldalának Alekszej Levinszon, egy orosz közvélemény-kutató intézet szociológusa, aki hozzátette, ha voltak is ilyenek, azok pontosan azon társadalmi réteg köreiből jöttek, melyekre mindenki számított.

− Az emberek nem félnek a háborútól, mivel nem gondolják, hogy ez nagy emberveszteségekkel járna

− mutatott rá. Egy február 23-án közzétett felmérés szerint az orosz társadalom háromnegyede egyetért Putyin azon döntésével, hogy függetlenként ismerte el a két szakadár „népköztársaságot”, négyötödük pedig támogatja a velük kötött együttműködési megállapodást is − ez két olyan fejlemény, amely egyenesen vezetett a csütörtök hajnali invázióhoz.

Borítókép: Szimpátiatüntetés Tokióban 2022. február 24-én (Fotó: Reuters/Issei Kato)