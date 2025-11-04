flottaEnergiaügyi Minisztériume-autózöldítés

Még mindig érdemes flottazöldítést tervezni

Meghaladta az ötezret a kifizetések száma a zöldautók vásárlására ösztönző programban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 10:17
elektromos autó
Több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást a vállalati e-autó programban – jelezte keddi Facebook-posztjában az Energiaügyi Minisztérium. 

A megemelt keretösszeg bő feléből több mint 5600 tisztán elektromos gépkocsit szerezhettek be a hazai cégek. Hangsúlyozzák: a pályázati lehetőség december elsejéig még nyitva áll a flottáik zöldítését tervező gazdasági társaságok előtt.

A nyertesek eddig közel 22 milliárd forintot kaptak kézhez. 

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát. Az eredeti, 30 milliárdos keretösszeg kimerült ugyan, de az ősz eleji megemelésével 40 milliárd forintosra nőtt a teljes forrásmennyiség. A tisztán elektromos autók üzemeltetése, karbantartása olcsóbb a hagyományos hajtásúakénál, ezért is érdemes még pályázni – hívja fel a figyelmet a tárca.

Az idei év jó eséllyel újabb rekordot hoz a leginkább környezetkímélő gépjárművek hazai forgalomba helyezésében. Ha az utolsó negyedévben nem lassul az állomány bővülési üteme, még idén elérhetjük a 100 ezres darabszámot – közölték. 

 

 

 


 

