Macron cenzúrát vezetne be

Úgy tűnik, a francia elnök elérkezettnek látja az időt, hogy rendet tegyen a média világában – legalábbis a saját elképzelései szerint. Emmanuel Macron Arrasban tett látogatása során ismét napirendre tűzte a médiumok „címkézésének” ötletét. A koncepció lényege, hogy egyfajta minőségi tanúsítványt, úgynevezett „bizalmi címkét” osztanának ki azoknak a sajtótermékeknek, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak – számol be róla az Entrevue francia híroldal.

Macron címkézné a sajtót (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A hivatalos narratíva szerint erre azért van szükség, hogy a polgárok eligazodjanak a modern információs zajban, és meg tudják különböztetni a hiteles híreket a dezinformációtól. A szép szavak mögött azonban a kritikusok szerint egy, az orwelli Gondolatrendőrséget idéző mechanizmus körvonalazódik, amely lehetővé tenné a hatalom számára, hogy indirekt módon befolyásolja a tartalmakat, és háttérbe szorítsa a neki nem tetsző hangokat.

Macron eltökélt szándéka, hogy „mindent megtegyen” a rendszer bevezetéséért. Bár az államfő sietett leszögezni, hogy nem az állam feladata lenne meghatározni, mi számít megbízható információnak, a gyakorlati megvalósítás tervei sokakban gyanakvást ébresztenek. Az elnök ugyanis azt hangsúlyozza, hogy a címkét „szakemberek” ítélnék oda, és példaként a Soros György-féle Open Society Foundations által közel egymillió dollárral (330 millió forinttal) finanszírozott Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű szervezet Journalism Trust Initiative (JTI) elnevezésű kezdeményezését említette.

Ha viszont egy nemzetközi NGO-ra vagy egy általa kidolgozott szabványra bízzák annak eldöntését, hogy ki számít „jó” újságírónak és ki terjeszt „gyanús” tartalmakat, azzal lényegében kiszervezik a cenzúrát egy elszámoltathatatlan, ideológiailag elfogult testülethez. A kritikusok joggal tartanak attól, hogy ez a mechanizmus a fősodratú, liberális narratívát kiszolgáló médiumokat részesíti majd előnyben, míg a nemzeti, konzervatív vagy rendszerkritikus orgánumokat a „megbízhatatlan” kategóriába sorolva marginalizálja.

Franciaország elnökének indoklása szerint a sajtó gazdasági modelljének válsága, a magánplatformok térnyerése és a mesterséges intelligencia megjelenése teszi szükségessé a beavatkozást. Különös aggodalomra ad okot, hogy Macron a Viginum nevű állami ügynökséget is említette, mint a digitális beavatkozás elleni küzdelem eszközét. Ez tovább erősíti azokat a félelmeket, miszerint a „megbízhatósági címke” valójában egy szűrőként funkcionálna: a hatalom által jóváhagyott információk zöld utat kapnának, a kellemetlen igazságok pedig fennakadnának a rostán.