Egetrengető bejelentést tett Lázár János, vége az elégedetlen utasok korának + videó

A közlekedési miniszter szokatlan módon érkezett meg a beszéde helyszínére, és több ezer család jólétéről szóló kormányintézkedést jelentett be.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 15. 17:17
Fotó: MTI/Bús Csaba
Magyarországon a közlekedésnek mindenki számára alapjognak kell lennie – mondta hétfőn Lázár János Rábapatyon. A helyszínválasztás meglepő volt, ugyanis az építési és közlekedésügyi miniszter a Vas vármegyei településen egy buszmegállóban beszélt. Ismertetése szerint jelenleg több olyan kisebb település is van Magyarországon, ahol nem megoldott a rendszeres tömegközlekedés, ezzel pedig sok család kerül hátrányba.

20251015 budapest uj volan mav buszokat adtak at havran zoltan magyar nemzet
Fotó: Havran Zoltán

Lázár János szerint négy vármegyében is fokozottan jelentkezett ez a probléma. A miniszter és kísérete a sajtótájékoztatóra busszal érkezett, ezután pedig Lázár János elmondta, hogy a kormány olyan intézkedéseket vezetett be a személyszállítással kapcsolatban, amelyek minden magyar ember számára könnyebbé teszik a tömegközlekedést.

„Több millió ember kel útra naponta ebben az országban azért, hogy dolgozzon, tanuljon vagy gyógyuljon, vagy éppenséggel bevásároljon, az ő életük megkönnyítése érdekében a kormány áttekintette azt, hogy a magyar választópolgártársaknak hol és mennyi szolgáltatásra van lehetősége, milyen autóbusz és milyen vasúti pálya áll rendelkezésre” – mondta. Hozzáfűzte: ezer olyan település van, amelyet a hétfőn hatályba lépett döntések pozitívan érintenek.

Lázár János így folytatta: „A döntés lényege, hogy Magyarországon bárhol is lakik valaki, joga legyen arra, hogy a járási központba naponta háromszor eljusson, és onnan haza is tudjon térni az állami közösségi közlekedés segítségével, lehetőség szerint olcsón, gyorsan, pontosan és jó minőségbe.”

A miniszter szerint 966 települést és 660 ezer embert érint a módosítás, Baranya, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyaránt pozitív hatása lett a törvénymódosításnak. Ez összesen tízmillió kilométernyi új autóbuszvonalat jelent, amire hatmilliárd forintot költött a kormány. Napi három fix autóbuszjáratot biztosítanak, amelyekkel a kisebb településen lakók eljuthatnak a fontosabb központokba. 

Nem csak a buszokkal kapcsolatos a nagy összegű beruházás: több száz milliárd forintért megkezdődik az M86–M87-es gyorsforgalmi autóút építése, ami az egyik legnagyobb költségvetésű közlekedésfejlesztési projekt. 

Lázár János hétfői vasi látogatása során Sárváron vállalkozókkal és a helyi agrárkamara, valamint a helyi kereskedelmi és iparkamara szervezésében vállalkozókkal találkozott.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)


