Egyre több jel mutat arra, hogy a világ a háború felé tart

Az ukrajnai háborút Európa egyedül fizeti

Donald Trump döntése nyomán az Egyesült Államok megszüntette Ukrajna támogatását, így az ország háborús finanszírozása gyakorlatilag teljes egészében Európára hárult. Az orosz–ukrán háború kezdete óta Kijev egyre több forrást kapott Európától: az első évben 74 milliárd eurót, 2023-ban 79 milliárdot, míg tavaly már 89 milliárd eurót – derül ki a Kieli Világgazdasági Intézet jelentéséből. Az Egyesült Államok hozzájárulása valamivel meghaladta az európai támogatások mértékét. Mostanra azonban Európa magára maradt, miután Donald Trump kormánya leállította az amerikai segélyeket. Egyelőre nem tudni, miként tudja Ukrajna előteremteni a 2026-ra becsült, legalább 60 milliárd eurós költségvetési hiány fedezetét.

🚨 RAW FOOTAGE: Massive fire at oil depot in Shakhtarsk, Donetsk region.



📍 Multiple angles show scale of explosion

📹 Geolocated video confirms location

🔥 Secondary explosions continuing#Ukraine #Russia #Shakhtarsk #BreakingNews #Fire



🎥 Video from local sources pic.twitter.com/rHbf9BRMTG — FrontNews24/7 (@FrontNews2477) November 2, 2025

Az Európai Tanács egyértelmű elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is. Ezt hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke október végén Brüsszelben.