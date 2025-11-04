Egyre több jel mutat arra, hogy a világ a háború felé tart

A biztonságpolitikai szakértő, Nógrádi György korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy nem pusztán helyi háború zajlik Ukrajnában, hanem a háttérben olyan erők dolgoznak, amelyek egy globális konfrontáció felé mozdíthatnak el bennünket. A háborúpárti elit folytatni akarja az orosz–ukrán háborút, mert a saját érdekeiket tartják szem előtt. Az Európai Néppárt uniós parlamenti pártcsalád valenciai kongresszusa kapcsán a szakértő megjegyezte, hogy Ukrajna gyors uniós csatlakozását támogatják, ugyanakkor arra nem gondolnak, hogy Ukrajna integrációja teljesen szétverné az Európai Uniót.
Sorra hozzák létre a hadiipari üzemeket Ukrajnában. Aki pedig hadiipari üzemet hoz létre, az hosszú távú eladással számol, nem pedig fegyverszünettel és békével. Ez egy teljesen más logika, mint amit a valóságban Trump, a Vatikán vagy a magyar vezetés eddig hirdetett
– mondta Nógrádi.