OroszországNATOkonfliktus

Itt az orosz bejelentés a világháborúról

A NATO intenzíven készül arra, hogy erőforrásokat mozgósítson egy esetleges Oroszországgal vívandó háborúhoz – közölte Szergej Nariskin, az Orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója a FÁK-tagállamok biztonsági és titkosszolgálati vezetőinek szamarkandi tanácskozásán. Durva figyelmeztetés érkezett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 8:21
A 11. légi mobil brigád légierő személyzetét szállító katonai járművek indulnak a Gilze-Rijen légibázisról Lengyelországba Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Természetesen látjuk, hogy az európai NATO-szövetségesek előkészületeket tesznek hazánkkal vívandó háborúra. Célul tűzték ki, hogy rövid időn belül minden szükséges erőforrással ellássák a NATO erre kijelölt szövetséges reagáló erőit. Megkezdődött az európai hadiipar termelésének többszörösére növelése. Rendszeressé vált a mozgósítási intézkedések gyakorlása, valamint a lakosság propagandával történő befolyásolása az állítólagosan Moszkva felől elkerülhetetlen agresszióról” – áll Nariskin beszédében, amelyről az Origo is beszámolt.

Szergej Nariskin: háborús előkészületek zajlanak a NATO-nál (Fotó: ALEXEI DRUZHININ / Sputnik)
Szergej Nariskin: Háborús előkészületek zajlanak a NATO-nál (Fotó: ALEXEI DRUZHININ / Sputnik)

Nariskin hangsúlyozta, hogy most önuralomra, kompromisszumkészségre és felelősségre van szükség ahhoz, hogy elkerülhető legyen egy újabb globális fegyveres konfliktus kirobbanása. Ugyanakkor szerinte ezek a tulajdonságok Keleten még megmaradtak, a Nyugat viszont szinte teljesen elveszítette őket.

Ezen felül – mondta – az európai NATO-tagállamoknak nincsenek hosszú távú terveik a kontinens biztonságának fenntartására.

Az egyetlen eszköz, amelyet az európai nemzeteknek fel tudnak kínálni azok a ‘Macronok’ és ‘Merzek’, akiket Alexander Soros struktúrái támogatnak – nem is szólva a különféle ‘Kallaszokról’

– tette hozzá az SZVR igazgatója.

Az elmúlt években Oroszország példátlan NATO-tevékenységet észlelt nyugati határai mentén. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, és ezt agresszióelhárításnak nevezi. Moszkva többször is aggodalmát fejezte ki a katonai erők európai növelése miatt.

Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy nyitott a párbeszédre a NATO-val, de csak egyenlő feltételek mellett – ugyanakkor a Nyugatnak fel kellene hagynia a kontinens militarizálására irányuló politikájával

– írja a RIA Novosztyi.

Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy az orosz külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki a NATO-tagállamok fegyverkezési tervei miatt, amelyeket Moszkva egyértelműen Oroszország elleni készülődésként értékel. Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint a szövetség katonai fejlesztései és költségvetés-növelései egy Oroszországgal való potenciális konfliktusra irányulnak.

Borítókép: Katonai járművek Lengyelországban (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Trump: Zelenszkij és Putyin igazán gyűlölik egymást

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadó

Peti visszatért az ATV-be

Bayer Zsolt avatarja

És tovább hazudozik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu