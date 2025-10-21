„Természetesen látjuk, hogy az európai NATO-szövetségesek előkészületeket tesznek hazánkkal vívandó háborúra. Célul tűzték ki, hogy rövid időn belül minden szükséges erőforrással ellássák a NATO erre kijelölt szövetséges reagáló erőit. Megkezdődött az európai hadiipar termelésének többszörösére növelése. Rendszeressé vált a mozgósítási intézkedések gyakorlása, valamint a lakosság propagandával történő befolyásolása az állítólagosan Moszkva felől elkerülhetetlen agresszióról” – áll Nariskin beszédében, amelyről az Origo is beszámolt.
Itt az orosz bejelentés a világháborúról
A NATO intenzíven készül arra, hogy erőforrásokat mozgósítson egy esetleges Oroszországgal vívandó háborúhoz – közölte Szergej Nariskin, az Orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója a FÁK-tagállamok biztonsági és titkosszolgálati vezetőinek szamarkandi tanácskozásán. Durva figyelmeztetés érkezett.
Nariskin hangsúlyozta, hogy most önuralomra, kompromisszumkészségre és felelősségre van szükség ahhoz, hogy elkerülhető legyen egy újabb globális fegyveres konfliktus kirobbanása. Ugyanakkor szerinte ezek a tulajdonságok Keleten még megmaradtak, a Nyugat viszont szinte teljesen elveszítette őket.
Ezen felül – mondta – az európai NATO-tagállamoknak nincsenek hosszú távú terveik a kontinens biztonságának fenntartására.
Az egyetlen eszköz, amelyet az európai nemzeteknek fel tudnak kínálni azok a ‘Macronok’ és ‘Merzek’, akiket Alexander Soros struktúrái támogatnak – nem is szólva a különféle ‘Kallaszokról’
– tette hozzá az SZVR igazgatója.
További Külföld híreink
Az elmúlt években Oroszország példátlan NATO-tevékenységet észlelt nyugati határai mentén. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, és ezt agresszióelhárításnak nevezi. Moszkva többször is aggodalmát fejezte ki a katonai erők európai növelése miatt.
Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy nyitott a párbeszédre a NATO-val, de csak egyenlő feltételek mellett – ugyanakkor a Nyugatnak fel kellene hagynia a kontinens militarizálására irányuló politikájával
– írja a RIA Novosztyi.
További Külföld híreink
Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy az orosz külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki a NATO-tagállamok fegyverkezési tervei miatt, amelyeket Moszkva egyértelműen Oroszország elleni készülődésként értékel. Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint a szövetség katonai fejlesztései és költségvetés-növelései egy Oroszországgal való potenciális konfliktusra irányulnak.
Borítókép: Katonai járművek Lengyelországban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A háborúpárti Brüsszel befurakodna a budapesti békecsúcsra
Versenyt futnak az idővel.
Trump szerint ez vár a Hamászra
A Gázai övezetben történt erőszakos cselekmények miatt felmerült a veszélye annak, hogy összeomlik az október 10-én életbe lépett tűzszünet.
Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná
Orbán Balázs szerint ez már a szuverenitás feladása.
Szijjártó Péter: Komoly napok jönnek
A tárcavezető ma Washingtonban tárgyal.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A háborúpárti Brüsszel befurakodna a budapesti békecsúcsra
Versenyt futnak az idővel.
Trump szerint ez vár a Hamászra
A Gázai övezetben történt erőszakos cselekmények miatt felmerült a veszélye annak, hogy összeomlik az október 10-én életbe lépett tűzszünet.
Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná
Orbán Balázs szerint ez már a szuverenitás feladása.
Szijjártó Péter: Komoly napok jönnek
A tárcavezető ma Washingtonban tárgyal.