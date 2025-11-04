Ukrajnát az unióba, Európát háborúba vinné Brüsszel

A Bizottság elnöke hétfőn az X közösségi oldalon számolt be beszélgetéséről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. „Ukrajna nem lesz egyedül a tél folyamán” – írta Von der Leyen, hozzátéve, hogy Brüsszel „sürgősségi energiatámogatást” nyújt a következő hónapokban. Eközben Magyarország és Szlovákia továbbra is a háború diplomáciai rendezését sürgeti – írja az Anadolu hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

Bár Von der Leyen most a téli túlélésről beszél, a hosszabb távú céljuk egyértelműen az, hogy beletolják Európát a háborúba. Fotó: AFP

A közleményben az is szerepelt, hogy az Európai Unió a jövőben tartós pénzügyi segítséget tervez biztosítani Ukrajnának, és a bizottság hamarosan elfogadja bővítési csomagját is, amely az ukrán csatlakozási folyamatot hivatott gyorsítani.

A Bizottság üzenete egyértelmű: Ukrajna készen áll a továbblépésre

– jelentette ki Von der Leyen.