Ukrajnát az unióba, Európát háborúba vinné Brüsszel

Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió a tél előtt is „szilárdan Ukrajna mellett áll”, sürgősségi energiatámogatást ígérve Kijevnek. A Bizottság elnöke újra megerősítette: az EU nem engedheti meg, hogy Ukrajna magára maradjon – még akkor sem, ha az Egyesült Államokban egyre erősebbek az elszigetelődési hangok. Ha Amerika tényleg kiszáll, vajon Európa vállalja-e a teljes terhet? A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a kontinens hosszú távon többletbüdzsét, ipari kapacitásnövelést és politikai kockázatvállalást fogad el. És bár Von der Leyen most a téli túlélésről beszél, a hosszabb távú céljuk egyértelműen az, hogy beletolják Európát a háborúba.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 10:19
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió a tél előtt is szilárdan Ukrajna mellett áll Forrás: AFP
A Bizottság elnöke hétfőn az X közösségi oldalon számolt be beszélgetéséről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. „Ukrajna nem lesz egyedül a tél folyamán” – írta Von der Leyen, hozzátéve, hogy Brüsszel „sürgősségi energiatámogatást” nyújt a következő hónapokban. Eközben Magyarország és Szlovákia továbbra is a háború diplomáciai rendezését sürgeti – írja az Anadolu hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

Bár von der Leyen most a téli túlélésről beszél, a hosszabb távú céljuk egyértelműen az, hogy beletolják Európát a háborúba
Bár Von der Leyen most a téli túlélésről beszél, a hosszabb távú céljuk egyértelműen az, hogy beletolják Európát a háborúba. Fotó: AFP

A közleményben az is szerepelt, hogy az Európai Unió a jövőben tartós pénzügyi segítséget tervez biztosítani Ukrajnának, és a bizottság hamarosan elfogadja bővítési csomagját is, amely az ukrán csatlakozási folyamatot hivatott gyorsítani.

A Bizottság üzenete egyértelmű: Ukrajna készen áll a továbblépésre

– jelentette ki Von der Leyen.

Brüsszel tehát láthatóan kész átvenni a geopolitikai vezető szerepet, amennyiben Washingtonban változna az irányvonal. 

Elemzők szerint az EU-vezetés most egyfajta „stratégiai űrt” próbál kitölteni, amelyet az amerikai bizonytalanság okozhat.

Budapest békét, Brüsszel háborút akar

Ugyanakkor az uniós tagállamok között koránt sincs teljes egyetértés: Magyarország és Szlovákia továbbra is a béke mielőbbi helyreállítását és a háború diplomáciai rendezését sürgeti, miközben a Bizottság retorikája egyre inkább a háborús pszichózis irányába tolódik. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

