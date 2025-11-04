Világhírű hegedűművésszel ünnepel a Fesztivál Akadémia Budapest

A FAB karácsonyi koncertje kiváló alkalom nekünk, művészeknek és a közönségnek is, hogy az adventi időszakban egy estét valóban azzal töltsünk, amire az ünnepet megelőző hetek hivatottak: a várakozás, a készülődés és az együttlét örömével. Nagy ajándék, hogy erre a számunkra oly kedves és belsőséges estre, amelyre minden évben családunk mellett művész-barátainkat hívjuk el, vendégünk lesz Alina Ibragimova is

A Fesztivál Akadémia Budapest karácsonyi koncertjének programja Mozart, Vivaldi és Schubert műveit vonultatja fel (Fotó: Felvégi Andrea)

– fogalmaz a hegedűművész-házaspár.

Alina Rinatovna Ibragimova 1985-ben született a szovjet Polyevszkoj városában, zenész családban. Már hatévesen közönség elé állt, s korán megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 1995-ben családjával Londonba költözött, ahol többek között a világhírű Yehudi Menuhin School növendéke volt. Azóta a világ koncerttermeinek állandó vendége: repertoárja a barokk mesterművektől egészen a kortárs zenéig ível. Ibragimova korunk egyik legizgalmasabb előadóművésze, aki számára különösen fontos a közönséggel való élő, személyes kapcsolat.

A FAB karácsonyi koncertjének programja Mozart, Vivaldi és Schubert műveit vonultatja fel. Három világ – a klasszika, a barokk és a romantika peremén, mindhárom alkotás a kamarazene határait feszegeti. Mozart 4. (g-moll) vonósötöse az egyik legsötétebb hangvételű kamaradarab a szerző életművében. A g-moll hangnem egyébként is gyakran társul lelki küzdelemmel, ahogy az adventi időszakban is jellemző a bűnbánat és az elcsendesülés. A drámai lassú bevezetésből azonban a zárótételben egy feloldozást hozó G-dúr rondó nő ki – nem ellentétként, hanem katarzisként, ugyanígy a fény is a sötétségből születik, ahogy ezt advent végén is megtapasztalhatjuk. Vivaldi: F-dúr hármasversenye három hegedűs párbeszéde, amely nem a versengésről, hanem az összhangról szól: a közös figyelem és az együttműködés örömét mutatja meg a hallgatóknak, amit az ünnep estéin szeretteik körében is átélhetnek.

A szünet után Schubert utolsó kamaradarabja, C-dúr vonósötöse zárja a programot. Különlegessége, hogy nem két brácsát, hanem két csellót alkalmaz – ezzel teljesen új hangszínt és mélységet hoz létre. Schubert itt már a személyes létből az örökkévaló felé tekint, ám az emberi lét törékenysége mellett felcsendül a túlvilág, a megváltás reménye is. Mindhárom műben megtalálható tehát egy-egy olyan üzenet, amiket a közönség magával vihet, beépítve azokat saját ünnepébe.