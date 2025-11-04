fesztivál akadémiaKelemen BarnabásKokas Katalin

Világhírű hegedűművésszel ünnepel a Fesztivál Akadémia Budapest

A Fesztivál Akadémia Budapest kerek évfordulót ünnepel ebben az évadban, tíz éve nyitotta meg kapuit. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész-házaspár által alapított komplex programsorozat – fesztiválok, mesterkurzusok, versenyek rendszere – a jubileumi évben egy különleges, ünnepi koncerttel örvendezteti meg a közönséget december 13-án a Zeneakadémia Nagytermében. A szeretetteljes, családias hangulatú esten vendég a varázslatos hegedűművész, Alina Ibragimova, közreműködnek a FAB visszatérő művészei, Kelemen Gáspár, Maya Kasprzak, Maxim Rysanov, Kokas Dóra, Fejérvári Zsolt, Davidovics Igor és Edőcs Fanni, továbbá természetesen az alapítók, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 10:00
Forrás: Fesztivál Akadémia Budapest
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A FAB karácsonyi koncertje kiváló alkalom nekünk, művészeknek és a közönségnek is, hogy az adventi időszakban egy estét valóban azzal töltsünk, amire az ünnepet megelőző hetek hivatottak: a várakozás, a készülődés és az együttlét örömével. Nagy ajándék, hogy erre a számunkra oly kedves és belsőséges estre, amelyre minden évben családunk mellett művész-barátainkat hívjuk el, vendégünk lesz Alina Ibragimova is

Világhírű hegedűművésszel ünnepel a Fesztivál Akadémia Budapest
A Fesztivál Akadémia Budapest karácsonyi koncertjének programja Mozart, Vivaldi és Schubert műveit vonultatja fel (Fotó: Felvégi Andrea)

– fogalmaz a hegedűművész-házaspár.

Alina Rinatovna Ibragimova 1985-ben született a szovjet Polyevszkoj városában, zenész családban. Már hatévesen közönség elé állt, s korán megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 1995-ben családjával Londonba költözött, ahol többek között a világhírű Yehudi Menuhin School növendéke volt. Azóta a világ koncerttermeinek állandó vendége: repertoárja a barokk mesterművektől egészen a kortárs zenéig ível. Ibragimova korunk egyik legizgalmasabb előadóművésze, aki számára különösen fontos a közönséggel való élő, személyes kapcsolat.

A FAB karácsonyi koncertjének programja Mozart, Vivaldi és Schubert műveit vonultatja fel. Három világ – a klasszika, a barokk és a romantika peremén, mindhárom alkotás a kamarazene határait feszegeti. Mozart 4. (g-moll) vonósötöse az egyik legsötétebb hangvételű kamaradarab a szerző életművében. A g-moll hangnem egyébként is gyakran társul lelki küzdelemmel, ahogy az adventi időszakban is jellemző a bűnbánat és az elcsendesülés. A drámai lassú bevezetésből azonban a zárótételben egy feloldozást hozó G-dúr rondó nő ki – nem ellentétként, hanem katarzisként, ugyanígy a fény is a sötétségből születik, ahogy ezt advent végén is megtapasztalhatjuk. Vivaldi: F-dúr hármasversenye három hegedűs párbeszéde, amely nem a versengésről, hanem az összhangról szól: a közös figyelem és az együttműködés örömét mutatja meg a hallgatóknak, amit az ünnep estéin szeretteik körében is átélhetnek.

A szünet után Schubert utolsó kamaradarabja, C-dúr vonósötöse zárja a programot. Különlegessége, hogy nem két brácsát, hanem két csellót alkalmaz – ezzel teljesen új hangszínt és mélységet hoz létre. Schubert itt már a személyes létből az örökkévaló felé tekint, ám az emberi lét törékenysége mellett felcsendül a túlvilág, a megváltás reménye is. Mindhárom műben megtalálható tehát egy-egy olyan üzenet, amiket a közönség magával vihet, beépítve azokat saját ünnepébe. 

Közreműködnek: Alina Ibragimova, Kelemen Gáspár, Maya Kasprzak, Maxim Rysanov, Kokas Dóra, Fejérvári Zsolt, Davidovics Igor és Edőcs Fanni, valamint a FAB alapítói, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu