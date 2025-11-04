Orbán Viktor: Gloria victis!

Gloria victis! – írta röviden közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.

A kormány 2013-ban nyilvánította hivatalosan is nemzeti gyásznappá ezt a napot. November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére, a szovjet csapatok bevonulására és az áldozatokra emlékezünk. A nemzeti gyásznapon az Országház előtt katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbocra eresztik a nemzeti lobogót, ezt követően este mécsesgyújtással emlékezik Magyarország a forradalomban elesett civilekre, katonákra és a mártírhalált halt hősökre.

