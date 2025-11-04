Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

nemzeti gyásznapOrbán Viktorforradalom

Orbán Viktor: Gloria victis!

A kormány 2013-ban nyilvánította hivatalosan is nemzeti gyásznappá november 4-ét.

2025. 11. 04. 7:44
Gloria victis! – írta röviden közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán. 

A kormány 2013-ban nyilvánította hivatalosan is nemzeti gyásznappá ezt a napot. November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére, a szovjet csapatok bevonulására és az áldozatokra emlékezünk. A nemzeti gyásznapon az Országház előtt katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbocra eresztik a nemzeti lobogót, ezt követően este mécsesgyújtással emlékezik Magyarország a forradalomban elesett civilekre, katonákra és a mártírhalált halt hősökre. 

Borítókép: nemzeti gyásznap (Fotó: MTI)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Gajdics Ottó avatarja

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

