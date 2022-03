Aleksander Stepkowski: „Egy hálózattal álltunk szemben”

– Trócsányi László magyar európai parlamenti képviselő, korábbi alkotmánybíró az EU jövőjéről szóló vitában úgy fogalmazott, a tagállamok nem mondhatnak le az alkotmányos önazonosságukról. Szerinte az Európai Bizottság „lopakodó hatáskörbővítést” folytat a tagállamok kárára, és a helyzet 2014-től kezdett el romlani. Ön is így látja?

– Az Európai Unió története a nemzetek feletti hatalom megteremtésének története is. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a folyamat visszafordítható. Nem vagyok optimista – és boldog sem tőle. Trócsányi Lászlónak igaza van abban, hogy a helyzet romlott, az Európai Bizottság egyre fokozottabb nyomást gyakorol. De hogyan reagálhatunk erre? Vallom, hogy törekednünk kell alkotmányos identitásunk védelmére, az önazonosságunk a legfontosabb, amivel rendelkezünk, és nem adhatjuk fel. A lehető leghatározottabban fel kell lépnünk a nemzetek feletti hatalom építése ellen, és úgy kell kezelnünk a folyamatokat, hogy a lehető legelőnyösebben kerüljünk ki belőlük. Örömmel látom, hogy a magyar diplomácia igen hatékony munkát végez ebben; remélem, egyszer a lengyelekről is elmondhatom ugyanezt. Türelemmel kell lennünk és profin kell fellépnünk az álláspontunk elfogadtatásáért. Látni kell azonban, hogy a magyaroknak és a lengyeleknek is szükségük van bizonyos pénzügyi ösztönzőkre, és lehet, hogy ennek érdekében feláldoznak egyes dolgokat.

– Arra gondol, hogy a kondicionalitási rendelettel Brüsszel zsarolja a tagállamokat? Hogy nem kapnak majd EU-pénzt, ha nem igazodnak az uniós fősodorhoz?

– Tágabb összefüggésben beszélek, de erről is szó van, igen.

– A brexit sokak szerint jelzés volt: a tagállamoknak egy ponton elegük lehet az Európai Egyesült Államok építéséből. Nem lenne Brüsszel részéről is racionális, ha felhagyna a hatáskörbővítéssel a tagállamok rovására?

– Lehetne ez is egy megoldás. A kérdés az, hogy milyen választási eredmények születnek Európában, illetve ezekkel milyen politikai változást lehet elérni az európai intézményekben. A 2019-es európai parlamenti választások növelték ugyan a lengyel és a magyar vezetés súlyát, de a bizottság későbbi politikáján ez nem érződött. Várni kell, lehet, hogy más lesz a helyzet, ha például az olaszoknál vagy a spanyoloknál fordulat áll be. Azt is látni kell, hogy hiába jön mondjuk egy új európai uniós biztos, attól még a bizottsági intézmények malmai a megszokott módon őrölhetnek tovább. A hivatalnokok az igazi döntéshozók és javaslattevők, nem a politikusok, akik függenek tőlük.

Borítókép: Aleksander Stepkowski, a lengyel legfelső bíróság tagja és szóvivője, korábbi megbízott elnöke. (Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István)