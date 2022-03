Donald Tusk magánemberként vehet részt a baloldal kampányeseményén

A hazai balliberális lapok egy emberként számoltak be a hírről, hogy a baloldal március 15-i kampányrendezvényén Donald Tusk, az Európai Néppárt (EPP) lengyel elnöke is beszédet mond. Tusk budapesti útja abból a szempontból kevésbé meglepő, hogy tavaly év végén Márki-Zay Péterrel, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjével tartott közös kampányeseményt Varsóban, s az elmúlt években munkaidejének nagy részét szentelte az Orbán-kormány kritizálásának. Ismert az is, hogy a Fidesz 2021 tavaszán távozott az EPP európai parlamenti frakciójából, majd az ernyőpártból is. A pártnak a KDNP, a kisebbik kormánypárt azonban máig tagja maradt.

Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője hétfő délután Facebook-oldalán öntött tiszta vizet a pohárba Tusk keddi kampányútjával kapcsolatban, kijelentve:

az EPP vezetőségéből és titkárságáról hivatalosan senki nem tudta megerősíteni a budapesti út tényét, a hírt akkor hallották először a néppártban, amikor Hölvényi napokkal ezelőtt választ kért Tusk állítólagos utazásáról.

– Ha a hír mégis igaznak bizonyul, és Tusk úr Budapestre látogat, akkor csakis magánútról lehet szó. Az EPP elnöki posztját már csak pár hétig betöltő politikus magyarországi látogatásával azonban saját pártcsaládjával is szembe menne. Olyan pártokat támogatna, mint a szélsőséges Jobbik, valamint az Európai Parlament baloldali szocialista képviselőcsoportjában helyet foglaló DK és MSZP vagy a Momentum, amely a liberális Renew frakció tagja – szögezte le bejegyzésében Hölvényi.

Lapunk a néppárt sajtóosztályánál érdeklődött az EPP-elnök útjának minőségéről, amivel kapcsolatban e sorok írásakor még nem kaptunk választ. Egy neve elhallgatását kérő néppárti forrásunk azonban maga is meglepődött az út hírének hallatán, azt végül csak úgy nyugtázva:

Tusk immár béna kacsa a pártban.

Forrásunk ezzel arra utalt, hogy a lengyel ellenzéki vezető hamarosan elhagyja az elnöki széket, ahol Manfred Weber EPP-frakcióvezető váltja majd.