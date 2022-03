Középpontban az ukrán háború a brüsszeli uniós csúcson

Csütörtök késő délután, a NATO és G7 találkozóit követően megkezdődött az uniós államok vezetőinek csúcsértekezlete Brüsszelben. Az ülésen Joe Biden amerikai elnök is felszólal, így közösen vitatják meg az Ukrajnának nyújtott és nyújtandó támogatást, azok lehetséges formáit, valamint a transzatlanti együttműködés megerősítésének lehetőségeit válaszul az orosz agresszióra válaszul. Az Európai Tanács – soraiban Orbán Viktor miniszterelnökkel – emellett értékeli a háború legfrissebb fejleményeit, beleértve a humanitárius és a menekültügyi helyzetet is. Az agendán az energiaellátás globális helyzetének áttekintése is szerepel: a legutóbbi, Párizsban tartott csúcsértekezletükön az állam- és kormányfők megállapodtak arról, hogy

a lehető leggyorsabban megszüntetik az Európai Unió függőségét az orosz földgáz, kőolaj és szén importjától.

Az Európai Tanács tagjai várhatóan mélyrehatóan foglalkoznak majd a tartósan magas energiaárakkal, valamint ezeknek a háztartásokra és a vállalkozásokra gyakorolt hatásaival.